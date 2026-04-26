Служба финансовой разведки выявила более 20 зарегистрированных в Латвии компаний, которые использовались в, по всей видимости, фиктивных инвестиционных схемах с целью получения временных видов на жительство, бьет тревогу Латвийское телевидение.

В уставный капитал этих компаний около 200 иностранцев вложили более десяти миллионов евро.

Отмечается, что иностранцы могут претендовать на вид на жительство в Латвии, вложив в основной капитал компании 50 000 или 100 000 евро. В прошлом году эта программа привлекла чуть менее шести миллионов евро. Более 50 инвесторов уже получили временные виды на жительство, они также выданы более чем 25 членам их семей, а общее число членов семей, которые уже получили или подали заявки, превышает 100.

Всего таким образом вид на жительство в Латвии получили 341 человек — инвесторы и члены их семей.

Данные Управления по делам гражданства и миграции показывают, что интерес к программе растёт. В прошлом году подано 109 заявлений — это более чем пятикратный рост по сравнению с 2021 годом. При этом положительное решение было принято примерно в трети случаев.

Руководитель Службы финансовой разведки Томс Платацис сообщил ЛТВ, что в отдельных случаях установленная законом сумма в 50 000 евро вносилась одними и теми же средствами, например «десять тысяч, прокрученные по кругу пять раз».

Служба выявила случаи, когда иностранцы делали формально инвестиции, но деньги не оставались в реальном бизнесе — они направлялись организаторам схем, например в виде займов, вознаграждений или фиктивных сделок, использовались для покупки имущества или транспортных средств либо переводились другим лицам без реального экономического основания.

В качестве примера приводится компания «L Hotels», основанная полтора года назад, для девяти инвесторов которой в прошлом году запрашивались виды на жительство. В списке акционеров — 30 человек из Индии, Афганистана, Пакистана, Турции, Чили, Малави, Сирии, Республики Вануату и других стран. В большинстве случаев каждый вложил по 100 000 евро, однако им были выданы акции категории «B», которые согласно уставу не дают права голоса.

Министерство экономики сообщило программе, что инвесторы из третьих стран тщательно проверяются, а риски для безопасности отсеиваются. Кроме того, гражданам России и Беларуси такие виды на жительство не выдаются с 2022 года.

Однако Служба государственной безопасности предупреждает, что даже проверки не гарантируют отсутствия угроз. С 2012 года по рекомендации службы в «чёрный список» включено более 30 человек с видами на жительство.