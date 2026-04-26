Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему Иран пропустил яхту богатейшего российского олигарха через Ормузский пролив?

Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Яхта российского миллиардера Алексея Мордашова, основного владельца «Северстали», беспрепятственно прошла через Ормузский пролив, фактически закрытый для судоходства после начала военной операции СШИ и Израиля против Ирана.

Как свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию трафика Vesselfinder и Marinetraffic, 142-метровая суперъяхта Nord вышла из Дубая 24 апреля и взяла курс на Оман, пройдя пролив в ночь на 25 апреля. При этом, по данным NBC News, вместе с яхтой пролив пересекли два танкера, находящихся под американскими санкциями, пять грузовых судов (включая одно иранское судно) и пассажирский паром из Омана.

Алексей Мордашов на этой неделе с большим отрывом возглавил список богатейших россиян по версии Forbes: его состояние журнал оценил в 37 млрд долларов. Капитал российского миллиардера превысил отметку в 30 млрд долларов впервые в истории рейтинга, отметило издание. Миллиардер находится под санкциями США, Британии и Евросоюза. Его яхта Nord была построена на немецкой верфи Lürssen и перерегистрирована в России после введения ограничений. Накануне посол Ирана в Москве сообщил, что Тегеран сделал исключение для российских судов, разрешив им проходить через Ормузский пролив и не платить пошлины.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива. В ответ США ввели морскую блокаду иранских портов и береговой линии, а также предупредили, что будут преследовать корабли иранского «теневого флота» даже в международных водах. 17 апреля иранская сторона объявила об открытии водной артерии для коммерческих судов — это произошло после того как Израиль договорился о 10-дневном перемирии с группировкой «Хезболла», однако вскоре Иран отозвал разрешение, обвинив Вашингтон в «пиратстве». 19 апреля военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что движение судов будет возобновлено только после полного снятия морской блокады со стороны США, пишет The Moscow Times.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #санкции #яхта #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Ученые обнаружили уникальный механизм контроля сахара в организме
Техно
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео