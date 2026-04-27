Американский Zoom проиграл дело на миллион долларов японскому Zoom

Бизнес
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Окружной суд Токио обязал американскую компанию по видеоконференцсвязи Zoom Communications Inc. выплатить 160 млн иен ($1 млн) японской аудиокомпании Zoom Corp. за нарушение товарного знака из-за схожести их логотипов.

Дополнительно еще около 16 млн иен (ориентировочно $0,1 млн) должен выплатить японский дистрибьютор американского сервиса – NEC Networks & System Integration.

Согласно решению суда, японская компания зарегистрировала в качестве товарного знака логотип со своим названием, написанным горизонтально латинскими буквами, еще в 2006 году. Американская фирма использует логотип с теми же буквами алфавита для своего сервиса видеоконференций по меньшей мере с 2016 года.

В апреле 2020 года японская компания Zoom обратилась к Zoom Video Communications (американская компания изменила название на Zoom Communications осенью 2024-го) с просьбой прекратить использование логотипа сервиса видеоконференций. После отклонения этой просьбы японская фирма подала иск о возмещении убытков в 2021 году.

Суд пришел к выводу, что сходство логотипов двух компаний могло вводить потребителей в заблуждение, особенно до резкого роста популярности онлайн-коммуникаций во время пандемии COVID-19.

Японская компания утверждала, что такое сходство привело к ложным обращениям клиентов, нарушениям на рынке и даже повлияло на колебания ее акций и доверие инвесторов.

В то же время суд отметил, что после середины 2020 года, когда видеоконференции стали массовым явлением, пользователи начали лучше различать компании. Поэтому компенсацию ограничили периодом до этого времени.

Суд также отклонил требование о запрете использования бренда, разрешив Zoom Communications и в дальнейшем применять свой логотип.

#Япония #технологии #компании
