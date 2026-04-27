Компания Boeing с гордостью объявила о значимом событии: первый экземпляр революционного грузового самолета 777-8F был торжественно выкачен из ангара на производственной площадке в Эверетте. Это событие знаменует собой важный шаг в развитии авиации.

Строительство этого воздушного судна началось прошлым летом, и теперь все силы инженеров сосредоточены на тщательной подготовке к его первому полету. Этот критически важный этап необходим для проверки безупречной работы всех систем перед началом полноценных летных испытаний.

Модель 777-8F представляет собой передовой грузовой самолет нового поколения, призванный установить новые стандарты дальности полета и топливной экономичности. Его появление открывает новую главу в истории программы Boeing 777X, которая ранее сталкивалась с задержками в сертификации и поставках.

Этот гигант впечатляет своими размерами: его длина составляет около 70,9 метра, а размах крыльев достигает 71,8 метра, что делает его крупнейшим в своем классе. Самолет будет оснащен мощными двигателями GE9X, инновационными композитными крыльями и уникальными складными законцовками крыльев, а часть передовых технологий заимствована у знаменитого 787 Dreamliner.

Внушительная вместимость позволяет разместить на борту до 45 паллет: 31 на главной палубе и 13 на нижней. Общая полезная грузоподъемность 777-8F достигает впечатляющих 118 тонн, а дальность полета составляет около 8160 километров.

Его максимальная грузоподъемность сопоставима с показателями четырехдвигательного Boeing 747-400F, что поражает воображение. Увеличенная грузоподъемность и дальность полета по сравнению с предшественниками позволят авиакомпаниям осуществлять больше дальнемагистральных рейсов, значительно сокращая количество промежуточных технических посадок.

Транспортная авиация: Китай бросает вызов Западу

Тем временем, агентство УНИАН ранее сообщало о первом успешном полете китайского беспилотного грузового самолета HH-200 в провинции Шэньси. Это событие стало важным прорывом в сфере беспилотных грузовых авиаперевозок. Предполагается, что HH-200 будет активно использоваться на приграничных, прибрежных и межостровных маршрутах в Юго-Восточной Азии.

Разработка HH-200 — это лишь один из элементов масштабной стратегии КНР по усилению своих позиций в области беспилотной авиации. Ранее Китай уже успешно испытал один из самых тяжелых беспилотных транспортных самолетов в мире, масса которого составляла около семи тонн.