Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры

Бизнес
Дата публикации: 27.04.2026
В понедельник Китай выступил с резкой критикой планов Европейского Союза, нацеленных на защиту стратегически важных отраслей от китайской конкуренции. Пекин предупредил, что в случае реализации этих мер будут предприняты ответные шаги.

Согласно предложенным Евросоюзом правилам под названием "Сделано в Европе", компании, претендующие на государственное финансирование в ключевых секторах, таких как автомобилестроение, зеленые технологии и металлургия, должны будут соответствовать строгим требованиям по доле местных компонентов. В ответ на это Пекин в понедельник решительно осудил инициативу ЕС, пообещав незамедлительно принять контрмеры, если она вступит в силу.

Министерство торговли Китая сообщило, что еще в пятницу направило официальные комментарии в Европейскую комиссию. В них была выражена "серьезная озабоченность" Пекина по поводу данного закона, который китайская сторона охарактеризовала как "системную дискриминацию".

Китайское министерство сделало четкое предупреждение: "Если ЕС... продолжит продвижение этого законодательства и тем самым нанесет ущерб интересам китайских компаний, у Китая не будет иного выбора, как принять контрмеры для решительной защиты законных прав и интересов своих предприятий".

Еще в марте Евросоюз представил новые правила "Сделано в Европе", предназначенные для компаний, желающих получить доступ к государственным средствам в стратегически важных отраслях. Эти нормы обязывают фирмы соблюдать минимальные требования к доле компонентов, произведенных непосредственно в ЕС.

Данное предложение, чье принятие задерживалось на протяжении многих месяцев из-за внутренних разногласий, представляет собой центральный элемент стратегии Евросоюза. Оно направлено на восстановление конкурентоспособности, замедление промышленного спада и предотвращение массовой потери рабочих мест.

