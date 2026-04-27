Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китайская промышленность рвется вперед: прибыль в марте подскочила на 15.8%!

Бизнес
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китайская промышленность рвется вперед: прибыль в марте подскочила на 15.8%!

На фоне бушующего нефтяного рынка и геополитических потрясений, промышленные предприятия Китая зафиксировали впечатляющий рост доходов.

Китайские компании продемонстрировали впечатляющий рост доходов на 15.5% за первые три месяца текущего года. Это стало лучшим стартом с 2018 года, если не учитывать аномальный скачок в 2021 году. Такая позитивная динамика наблюдается, несмотря на бурный рост цен на нефть марки Brent.

Цены на нефть взлетели почти на 48% с конца февраля после ударов США и Израиля по Ирану, что привело к значительному увеличению затрат на химикаты, волокна и пластмассы в глобальных цепочках поставок. Однако, что особенно примечательно, рост цен производителей в Китае в марте впервые за три года стал положительным, прервав самую продолжительную дефляционную полосу за последние десятилетия.

Напряженность на рынке значительно усилилась 24 апреля, когда администрация Трампа ввела санкции против независимого нефтеперерабатывающего завода в Китае. Причиной стало приобретение иранской нефти на миллиарды долларов.

Это решение способно нанести серьезный ущерб ключевому источнику энергии, на который приходится четверть нефтеперерабатывающих мощностей страны. Тем не менее, крупные запасы сырья, хранящиеся как на суше, так и в танкерах, пока обеспечивают надежную подушку безопасности для этого крупного импортера.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: В медицине Латвии усилят русский язык? Прозвучало обоснованное мнение
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео