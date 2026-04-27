Китайские компании продемонстрировали впечатляющий рост доходов на 15.5% за первые три месяца текущего года. Это стало лучшим стартом с 2018 года, если не учитывать аномальный скачок в 2021 году. Такая позитивная динамика наблюдается, несмотря на бурный рост цен на нефть марки Brent.

Цены на нефть взлетели почти на 48% с конца февраля после ударов США и Израиля по Ирану, что привело к значительному увеличению затрат на химикаты, волокна и пластмассы в глобальных цепочках поставок. Однако, что особенно примечательно, рост цен производителей в Китае в марте впервые за три года стал положительным, прервав самую продолжительную дефляционную полосу за последние десятилетия.

Напряженность на рынке значительно усилилась 24 апреля, когда администрация Трампа ввела санкции против независимого нефтеперерабатывающего завода в Китае. Причиной стало приобретение иранской нефти на миллиарды долларов.

Это решение способно нанести серьезный ущерб ключевому источнику энергии, на который приходится четверть нефтеперерабатывающих мощностей страны. Тем не менее, крупные запасы сырья, хранящиеся как на суше, так и в танкерах, пока обеспечивают надежную подушку безопасности для этого крупного импортера.