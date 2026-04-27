Ормузский пролив: Bloomberg предвидит скачок цен на Brent до $160 за баррель 0 78

Бизнес
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ормузский пролив: Bloomberg предвидит скачок цен на Brent до $160 за баррель

Аналитики BloombergNEF предупреждают, что продолжительность блокировки Ормузского пролива станет решающим фактором для мировых цен на нефть.

Аналитики BloombergNEF решительно заявляют, что динамика цен на нефть Brent критически зависит от того, как долго Ормузский пролив останется недоступным для судоходства. Прогнозы компании наглядно демонстрируют эту зависимость, показывая, как стоимость Brent меняется в зависимости от сроков возобновления судоходства.

Сценарии для нефти Brent

Например, если пролив откроется уже в начале мая, котировки Brent, вероятно, удержатся на уровне около $100 за баррель. Однако, если этот срок сдвинется на два месяца, до начала июля, возникает серьезный риск взлета цен до ошеломляющих $160 за баррель, предупреждают эксперты компании.

Их текущий базовый прогноз все же предполагает возобновление судоходства через Ормузский пролив в начале мая, а не июля. Тем не менее, несмотря на этот осторожный оптимизм, BloombergNEF значительно пересматривает свой прогноз по избытку предложения на мировом рынке нефти в 2026 году. Он снижен с 2,23 млн баррелей в сутки до 0,96 млн баррелей в сутки.

«Несмотря на риск роста цен на нефть, наш базовый сценарий предполагает, что продолжающиеся переговоры между США и Ираном удержат среднюю цену Brent в 2026 году на уровне $74 за баррель», — резюмируют эксперты BloombergNEF. Таким образом, диалог между странами играет решающую роль в стабилизации рынка.

