В начале 2026 года на польском рынке труда усилилась тенденция к сокращению персонала. По данным Госслужбы занятости страны, бизнес заявил о намерениях провести групповые увольнения 9 060 работников, что сразу на 50% больше, чем было в это время в 2025-м. Это тревожный сигнал для экономики.

Тревожная статистика увольнений

В экспертной среде отмечают, что речь идет прежде всего о групповых увольнениях в крупных компаниях. Это может негативно сказаться и на украинцах – как тех, кто уже работает в больших организациях, так и тех, кто планировал в них попасть.

Международная компания по трудоустройству рассказала OBOZ.UA о значительном росте количества незавершенных увольнений. Это ситуации, когда работник формально еще числится в компании, но фактически уже не выполняет свои обязанности или находится в процессе оформления ухода, затягивающегося из-за внутренних процедур или внешних обстоятельств.

В январе-феврале 2026 года количество таких сокращений достигло 18 576 человек, что на 16% больше, чем было годом ранее. Специалисты констатируют: "По меньшей мере, 10 известных компаний заявили о намерениях сократить 4–4,5 тыс. работников. Это лишь публично известные случаи, но они отражают более широкий тренд, подтверждаемый официальной статистикой".

Охлаждение рынка труда: ключевые показатели

Аналитики отмечают, что эти процессы отражают общее охлаждение польского рынка труда. Оно уже фиксируется в базовых показателях бизнес-сектора, что вызывает опасения.

В феврале 2026 года занятость в бизнес-секторе составила 6,71 млн человек. Это на 4 тыс. меньше, чем было в январе, и сразу на 53 тыс. меньше, чем в феврале-2025.

Уровень безработицы в феврале-2026 достиг 6,1%, а количество зарегистрированных безработных увеличилось на 12,8% – до 954,9 тыс. человек. Количество вакансий в государственных центрах занятости сократилось на 67%, что свидетельствует о снижении спроса на рабочую силу.

Секторы с ростом занятости

Впрочем, аналитики констатируют, что в отдельных сферах наблюдается рост занятости, хоть и небольшой. Речь, прежде всего, идет о тех отраслях, в которых значительную роль играет иностранная рабочая сила – пищевая промышленность, электроника, логистика и т.д.

Кадровики резюмировали: "Таким образом, польский рынок труда входит в фазу структурных изменений. Общий рост количества увольнений и сокращение занятости сочетается с точечным спросом в секторах, ориентированных на внутренний рынок и государственные заказы".

