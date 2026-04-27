Rietumu Banka предоставил финансирование в 17 миллионов евро для развития группы компаний Grow Energy. В качестве дополнительных заемщиков в сделке также участвуют связанные предприятия Lādes piens и Ecofuels.

Grow Energy базируется в Лимбажском крае Латвии и работает в сфере сельского хозяйства и возобновляемой энергетики. Предприятие реализует интегрированную модель бизнеса, объединяющую производство биометана, переработку побочных продуктов животного происхождения и молочное животноводство.

Общий объем финансирования включает более 9 миллионов евро для рефинансирования существующих обязательств, а также около 7,4 миллиона евро для выкупа долей миноритарных акционеров в связанных компаниях. Сделка позволяет консолидировать структуру собственности и обеспечивает более эффективную реализацию стратегии компании в будущем.

«Долгосрочная стратегия Rietumu Banka включает целенаправленную поддержку устойчивых и “зеленых” энергетических проектов. Таким образом мы содействуем использованию возобновляемых ресурсов и внедрению принципов циркулярной экономики. Модель развития Grow Energy вносит значительный вклад в энергетическую независимость Латвии и укрепляет экономический рост страны в целом. Как финансовый партнер мы высоко оцениваем стратегическое видение компании, ее способность внедрять инновационные решения и долгосрочный подход к росту бизнеса», — отмечает член Правления и руководитель Кредитного управления Rietumu Banka Артур Юкш.

Основным обеспечением по кредиту являются значимые активы недвижимости, включая производственный объект по выпуску сжиженного биометана мощностью до 9 тонн в день — это один из немногих таких заводов в регионе. А также – предприятие по переработке отходов животного происхождения и связанная с ним техническая инфраструктура, одна из крупнейших молочных ферм в Латвии с поголовьем около 1800 коров, а также более 1500 гектаров сельскохозяйственных земель.

«Производство биометана из местных органических ресурсов позволяет превращать образующиеся в хозяйстве побочные продукты в энергию, которая используется как в транспорте, так и внутри предприятия, одновременно снижая зависимость от ископаемых ресурсов. Финансирование, предоставленное Rietumu Banka, способствует реализации долгосрочной стратегии развития нашей компании, укрепляя интегрированную модель биометанового производства и сельского хозяйства», — говорит руководитель производственного комплекса Grow Energy Карлис Бундулс.

О Rietumu Banka

Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из ведущих банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.

О Grow Energy

Grow Energy — компания в сфере устойчивой энергетики, объединяющая производство биометана с сельским хозяйством и превращающая органические отходы в энергию с высокой добавленной стоимостью. Компания производит биометан для использования в транспорте (bio-LNG и CNG) и для выработки электроэнергии, обеспечивая низкоэмиссионные решения для энергетического и транспортного секторов. Деятельность Grow Energy основана на принципах циркулярной экономики и направлена на развитие устойчивой энергетики в Латвии и на экспортных рынках.