Рынки акций бьют рекорды, игнорируя нефтяной скачок и геополитические бури

Бизнес
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рынки акций бьют рекорды, игнорируя нефтяной скачок и геополитические бури

Несмотря на резкий рост цен на нефть и обострение геополитической ситуации, ведущие фондовые индексы мира продолжают обновлять исторические максимумы, демонстрируя удивительную устойчивость.

Цены на нефть резко подскочили, прибавив около 2%, после того как второй раунд мирных переговоров был внезапно отменен. Фьючерсы на эталонную марку Brent достигли отметки в $107.49 за баррель, а стоимость американской сырой нефти увеличилась на 1.79%, остановившись на уровне $96.19.

Инвесторы, однако, сохраняют удивительное спокойствие, несмотря на недавнее заявление Президента США Дональда Трампа. 25 апреля Президент Трамп заявил об отмене отправки американских представителей на переговоры с Ираном, объяснив это «огромными внутренними разногласиями и путаницей» в иранском руководстве. Тем не менее, американские фьючерсы продемонстрировали небольшое снижение: индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0.2%, а S&P 500 и Nasdaq 100 опустились на 0.3%.

Днем ранее, в пятницу, 24 апреля, американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торговую сессию на исторических максимумах. Они выросли на 0.8% и 1.63% соответственно, в то время как промышленный индекс Dow Jones показал незначительное падение на 0.16%.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, особенно после новостей о задержании иранскими военными двух грузовых судов. Эти инциденты произошли вблизи ключевого стратегического морского пути, что лишь усиливает опасения на мировых рынках.

Что такое фьючерс?

Фьючерс представляет собой особый производный финансовый инструмент, который по сути является договором. Он обязывает стороны купить или продать базовый актив по заранее установленной цене в конкретную будущую дату. Инвесторы активно используют эти контракты как для защиты от внезапных ценовых колебаний, так и для получения прибыли от их изменений.

