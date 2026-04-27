Британский гигант Shell объявил о приобретении канадской нефтегазовой компании ARC Resources. Эта колоссальная сделка, стоимость которой с учетом долгов достигает $16,4 млрд и будет оплачена преимущественно акциями, стала самым масштабным поглощением Shell с 2015 года, когда был куплен газовый гигант BG, сообщает Reuters.

Увеличение добычи и стратегический рост

Это приобретение существенно увеличит производственные мощности Shell. Ежесуточная добыча компании вырастет на 370 тысяч баррелей нефтяного эквивалента, что является значительным дополнением к текущим 2,8 млн баррелей.

Эксперты и аналитики Shell давно указывали на острую необходимость поиска новых активов. Это обусловлено постепенным истощением существующих месторождений, что требовало стратегического расширения.

Укрепление позиций в Канаде

Shell подчеркнула, что покупка ARC, чьи операции на 60% связаны с природным газом и на 40% с нефтью, позволит британской корпорации значительно расширить свое присутствие в Канаде. Это укрепит ее ресурсную базу на многие десятилетия вперед, обеспечивая долгосрочную стабильность.

Многие предприятия ARC уже функционируют в непосредственной близости от действующих канадских месторождений Shell. Они играют ключевую роль в обеспечении газом завода LNG Canada, где Shell владеет 40% акций, а сжиженный природный газ с этого предприятия в основном поставляется азиатским потребителям.