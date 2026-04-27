Оборот латвийских оптовых предприятий по продаже лекарств в первом квартале этого года составил 226,57 млн евро без налога на добавленную стоимость, что на 9,1% больше, чем в тот же период 2025 года, свидетельствуют данные Государственного агентства лекарств (ГАЛ).

В свою очередь, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года оборот оптовых компаний по продаже лекарств увеличился на 3,4%.

За пределами Латвии в первом квартале 2026 года 28 оптовых компаний по продаже лекарств реализовали 598 медикаментов, включенных в Латвийский регистр лекарств, в том числе 308 компенсируемых лекарств, на сумму 27,5 млн евро, что на 3,2 % больше, чем в предыдущем квартале.

В первом квартале этого года было объявлено о повышении цен на 232 лекарства, а на 92 лекарственных средства цены были снижены.

Данные получены от 83 лицензированных компаний по оптовой торговле медикаментами, работающих в Латвии.

В первом квартале 2025 года оборот оптовых компаний по торговле лекарствами в Латвии составил 207,67 млн евро.