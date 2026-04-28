Свежий рейтинг AutoBild переворачивает представления о лидерах автоиндустрии: Genesis сенсационно вырывается вперед, BMW собирает рекордное число наград, а китайские производители стремительно набирают обороты, особенно в сегменте электрокаров и ценовой доступности.

Свежий рейтинг AutoBild под названием «Лучшие бренды 2025/2026» ярко демонстрирует глубокие перемены на глобальном автомобильном рынке. Впервые за долгие годы общий зачет возглавил не немецкий производитель, а корейский Genesis, уверенно обойдя таких гигантов, как Porsche и BMW. Однако именно BMW стал настоящим триумфатором по числу наград, собрав целых 25 титулов в различных категориях и сегментах. Это подтверждает его неоспоримые позиции в области качества и передовых технологий, особенно в среднем, бизнес-классе и сегменте SUV.

Смена караула в премиум-сегменте

На рынке наблюдается серьезный структурный сдвиг, ведь премиум-сегмент, который ранее почти полностью контролировался немецкими брендами, теперь активно оспаривается азиатскими производителями. Они уверенно навязывают конкуренцию, меняя привычный расклад сил. В частности, китайские гиганты Xpeng, Nio, BYD и Leapmotor значительно укрепили свои позиции, особенно выделяясь в категориях электромобилей и предлагая привлекательное соотношение цены и качества.

Разнообразие в массовом сегменте

Картина в сегментах массовых моделей также претерпела значительные изменения, став гораздо более разнообразной и динамичной. Так, Hyundai и Toyota демонстрируют лидерство в бюджетных классах, Skoda уверенно удерживает свои позиции в компактном сегменте, а Dacia завоевывает симпатии потребителей благодаря своей ценовой привлекательности.

Электрическая революция и новые лидеры

Особого внимания заслуживает стремительно развивающийся рынок электромобилей, где лидером по восприятию передовых технологий неожиданно стал Xpeng. Он сумел обойти даже таких признанных игроков, как Tesla и BYD. В то же время BMW продолжает уверенно удерживать свои позиции в сегменте гибридных и альтернативных силовых установок. Это наглядно демонстрирует универсальность и гибкость стратегического подхода бренда.

Грядущая битва за лидерство

Этот рейтинг убедительно доказывает: мировой авторынок больше не является эксклюзивным «немецким клубом». Китайские и корейские бренды давно перестали быть догоняющими, теперь они активно конкурируют на равных, особенно в стремительно развивающейся электрической эре. Если текущий тренд сохранится, борьба за лидерство в ближайшие годы обещает стать еще более ожесточенной и захватывающей.