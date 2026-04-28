Механизм возврата незаконных пошлин

Администрация Белого дома запустила долгожданный механизм возврата импортных пошлин, которые Верховный суд США признал незаконными. Эта мера касается огромной суммы — не менее $159 млрд, уплаченных импортерами по тарифам, введенным Дональдом Трампом на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

Чтобы получить свои средства, импортерам, чье точное число еще предстоит определить, необходимо подать заявку через специальную электронную систему. В заявке следует указать конкретные поставки, по которым были уплачены дополнительные тарифы.

После подачи заявки соответствующее ведомство тщательно сверяет предоставленные данные и пересчитывает платеж, исключая незаконную надбавку. Затем оформляется возврат излишне взысканных сумм, к которым дополнительно начисляются проценты.

Важно отметить, что единой процентной ставки, согласно официальным сообщениям, не существует. Итоговый показатель зависит от размера переплаты и продолжительности периода, в течение которого средства находились в распоряжении государства.

Влияние на потребителей и бизнес

Для конечных потребителей, уже купивших товары, это судебное решение, к сожалению, практически ничего не меняет. Юридически право на возврат средств имеют исключительно импортеры, непосредственно уплачивавшие пошлины.

Хотя бизнес теоретически может снизить цены или отказаться от их дальнейшего повышения, у него нет обязанности автоматически возвращать потребителям уже переложенные на них издержки. Многие компании откровенно заявляют, что без переноса части тарифных расходов в конечные цены поддержание рентабельности становится невозможным.

Исторический взгляд на тарифную политику США

Стоит напомнить, что после вынесения решения Верховного суда американский Президент вновь ввел тарифы. На этот раз он обосновал свои действия необходимостью борьбы с дисбалансом во внешней торговле.

Исторический опыт показывает, что введение пошлин в США всегда оборачивалось серьезным потрясением для бизнеса и потребителей. Об этом свидетельствует свежий обзор, опубликованный авторитетным американским Национальным бюро экономических исследований (NBER).

В рамках этого исследования аналитики из Северо-Западного университета, Федерального резервного банка Сан-Франциско и NBER тщательно изучили американскую тарифную политику за впечатляющий период — более 180 лет, с 1840 по 2024 год. Их выводы весьма показательны.

Авторы обзора подчеркивают, что увеличение средней тарифной ставки на импорт всего на 1 процентный пункт приводило к заметному сокращению ВВП примерно на 0,9%. Одновременно наблюдалось сжатие импорта приблизительно на 4% и экспорта — на 2%.

Производство в обрабатывающей промышленности также страдало, снижаясь более чем на 1,5%. Это объясняется сильной зависимостью от импортных компонентов, сырья и оборудования, что приводило к значительному росту издержек для производителей.

Долгосрочные последствия тарифов

Как правило, выгоды от введения тарифов сосредоточены у весьма ограниченного круга компаний, напрямую конкурирующих с импортом на внутреннем рынке. Исследователи указывают, что это производители стали, алюминия, некоторых видов промышленного оборудования, автозапчастей, сельхозпродукции и текстиля.

Однако в долгосрочной перспективе даже для этих производителей позитивные эффекты вызывают серьезные сомнения. Авторы работы напоминают, что потеря конкуренции практически неизбежно ведет к ухудшению качества продукции.

Аналитики подтверждают, что после повышения пошлин импорт действительно быстро сокращается. Американские компании и потребители начинают приобретать значительно меньше зарубежных товаров.

При этом сокращается и экспорт, что объясняется двумя причинами: снижением конкурентоспособности американской продукции на мировых рынках и активным введением встречных ограничений торговыми партнерами в последние десятилетия.

В итоге, тарифы сегодня воспринимаются не просто как протекционистская мера, но и как серьезный фактор, способствующий общему охлаждению экономики.