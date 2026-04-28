В Европе до конца этого года могут обанкротиться две или три авиакомпании, если сохранятся высокие цены на нефть, заявил руководитель «Ryanair» Майкл О’Лири. Среди потенциально находящихся под угрозой компаний он назвал и латвийскую национальную авиакомпанию «airBaltic».

В интервью итальянской газете «Il Sole 24 Ore» О’Лири отметил, что конфликт в Иране только в апреле увеличил расходы «Ryanair» на топливо на 50 миллионов долларов США. Он допустил, что при сохранении нынешнего уровня цен на нефть в октябре или ноябре могут обанкротиться несколько европейских авиакомпаний, назвав «Wizz Air» и «airBaltic», пишет tv3.lv.

Как уже сообщалось, Сейм одобрил краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро для компании «airBaltic». Цель займа — смягчить негативное влияние конфликта на Ближнем Востоке на финансовое положение компании, и он должен быть возвращен до 31 августа этого года.

Тем временем «Wizz Air» резко отвергла заявления О’Лири, назвав их ложными и вводящими в заблуждение. Компания подчеркнула, что обладает сильным балансом, достаточной ликвидностью и современным флотом, что помогает снижать расходы на топливо.

«airBaltic» публичных комментариев по поводу заявлений главы «Ryanair» пока не предоставила.

О’Лири и ранее неоднократно критиковал конкурентов и прогнозировал поглощения или финансовые трудности у других европейских авиакомпаний.