Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава Ryanair заявил, что airBaltic может не дожить до зимы 5 1972

Бизнес
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава Ryanair заявил, что airBaltic может не дожить до зимы
ФОТО: Youtube

В Европе до конца этого года могут обанкротиться две или три авиакомпании, если сохранятся высокие цены на нефть, заявил руководитель «Ryanair» Майкл О’Лири. Среди потенциально находящихся под угрозой компаний он назвал и латвийскую национальную авиакомпанию «airBaltic».

В интервью итальянской газете «Il Sole 24 Ore» О’Лири отметил, что конфликт в Иране только в апреле увеличил расходы «Ryanair» на топливо на 50 миллионов долларов США. Он допустил, что при сохранении нынешнего уровня цен на нефть в октябре или ноябре могут обанкротиться несколько европейских авиакомпаний, назвав «Wizz Air» и «airBaltic», пишет tv3.lv.

Как уже сообщалось, Сейм одобрил краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро для компании «airBaltic». Цель займа — смягчить негативное влияние конфликта на Ближнем Востоке на финансовое положение компании, и он должен быть возвращен до 31 августа этого года.

Тем временем «Wizz Air» резко отвергла заявления О’Лири, назвав их ложными и вводящими в заблуждение. Компания подчеркнула, что обладает сильным балансом, достаточной ликвидностью и современным флотом, что помогает снижать расходы на топливо.

«airBaltic» публичных комментариев по поводу заявлений главы «Ryanair» пока не предоставила.

О’Лири и ранее неоднократно критиковал конкурентов и прогнозировал поглощения или финансовые трудности у других европейских авиакомпаний.

Читайте нас также:
#Ryanair #airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
2
0
2
0
0

Оставить комментарий

(5)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с разведками противников США
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео