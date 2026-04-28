От заключенного в прошлом году меморандума о ценах на продукты была польза, однако одновременно ясно, что цены на полках магазинов в основном определяются мировыми ценами на продовольствие, а не различными меморандумами, заявила в интервью агентству ЛЕТА руководитель отдела содействия рынку сельского хозяйства Института агроресурсов и экономики, ведущий исследователь Ингуна Гулбе.

"Больше всего цену на полке магазина определяет уровень мировых цен на продовольствие. Мы там ничего не можем повлиять. Если в мире выросла цена на оливковое масло, она вырастет и в Латвии — мы ничего не можем с этим сделать. Мы можем писать меморандумы, распоряжения, но так и будет", — отметила эксперт.

Отвечая на вопрос о влиянии меморандума, подписанного год назад Министерством экономики и рядом организаций, задействованных в производстве и торговле продуктами питания, Гулбе указала, что польза от него была хотя бы в том, что "добровольно-принудительно" за одним столом были собраны все участники продовольственной цепочки — производители, переработчики и торговцы, хотя "они друг друга не очень любят". В результате были найдены точки соприкосновения, изменение которых улучшило ситуацию для всех. Также на высоком уровне был актуализирован вопрос цен, конкуренции и происходящего как на стороне производителей, так и в сфере торговли.

"Все это было хорошо, но, как я уже сказала, меморандумом нельзя изменить уровень цен и нельзя установить цены на продукты в магазине, потому что это совершенно другая система регулирования цен. Если мы начнем регулировать в одном месте, то эта цепочка, скорее всего, пойдет дальше ко всем. Тогда дальше мы начнем регулировать зарплаты продавцов, журналистов — все подряд. Мы не так давно уже были в такой системе и поняли, что она нежизнеспособна. В некоторых странах такая система есть, где цены регулируются, но вряд ли мы хотим туда попасть", — сказала Гулбе.

Она также подчеркнула, что розничные торговцы не должны решать проблемы, которые не решают государственные политики.

"Считаю, что основная задача Министерства экономики — способствовать развитию экономики, предпринимательства, чтобы у нас было много богатых предприятий, которые могут платить высокие зарплаты своим работникам, и чтобы они могли пойти в магазин и купить то, что хотят. Во многих странах продукты питания стоят гораздо дороже, чем у нас, но у них просто есть деньги, чтобы это купить, а у нас нет — и это наша проблема. Я не думаю, что задача торговцев — решать такого рода проблемы", — подчеркнула Гулбе.

Она отметила, что с точки зрения конкуренции было бы очень хорошо, если бы в Латвию пришла еще какая-либо крупная сеть продуктовой розничной торговли, поскольку тогда у производителей появился бы дополнительный партнер для переговоров, у покупателей — больший выбор, а это повлияло бы и на цены, что уже можно было наблюдать, когда на латвийский рынок вышла сеть "Lidl". В то же время, если Латвия увлечется различными регулированиями и штрафами, маловероятно, что и без того небольшой латвийский рынок будет интересен еще каким-либо коммерсантам.

Как сообщалось, в мае 2025 года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Его подписали министр экономики, Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания, Латвийская торгово-промышленная палата, Центральный союз латвийских молочников, Федерация предприятий пищевой промышленности, Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, общество "Крестьянский сейм" и другие партнеры. Меморандум предусматривает введение корзины продуктов по низким ценам, создание инструмента сравнения цен, а также увеличение доли продукции местного происхождения в магазинах.

Меморандум предусматривает включение в корзину продуктов низкой цены как минимум одного продукта из каждой из десяти основных категорий продовольствия. Эти категории включают хлеб, молоко, сыр, творог, сливочное масло, сметану, йогурт, пахту, свежие овощи и фрукты, свинину, мясо птицы, говядину и телятину, мясо овец и коз, свежую рыбу, яйца, муку и другие зерновые, а также растительные масла.

В то же время Центр защиты прав потребителей, контролируя выполнение меморандума о ценах на продукты и содержание корзины низких цен, в феврале этого года пришел к выводу, что в Латвии в корзинах низких цен часто отсутствует часть предусмотренных меморандумом категорий продуктов.

В настоящее время меморандум планируется пересмотреть и расширить ассортимент продуктов, входящих в корзину низких цен, договориться о честной передаче снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в конечную цену, а также оценить возможности популяризации местной продукции.