Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путешествия под знаком неопределенности: почему этим летом можно застрять в аэропорту 0 490

Бизнес
Дата публикации: 28.04.2026
LETA
Изображение к статье: Путешествия под знаком неопределенности: почему этим летом можно застрять в аэропорту

Лето обычно является временем активных путешествий. Тенденции на данный момент, в апреле, показывают, что так будет и в этом году, пишет Diena.

Однако, как сообщают международные медиа и специализированные туристические сайты, авиапассажирам следует считаться с рисками хаоса в аэропортах, более высокими ценами на билеты и даже отменами рейсов. Наблюдавшиеся и ранее проблемы авиационной отрасли обострил военный конфликт на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива.

Важно понимать, что напряженность на Ближнем Востоке создает ограничения в поставках реактивного топлива, используемого авиационной отраслью. В то же время эксперты отрасли указывают, что даже если в дальнейшем судоходство в Ормузском проливе будет осуществляться без ограничений, потребуется еще некоторое время, прежде чем нефть и реактивное топливо поступят к клиентам в Европе и Азии. Также потребуется время для возобновления производства нефти и реактивного топлива, которое было остановлено из-за боевых действий, начавшихся на Ближнем Востоке 28 февраля этого года с авиаударов США и Израиля по Ирану.

Агентство новостей "Reuters" отмечает, что европейские авиакомпании готовятся к сложному лету, поскольку растут опасения, что нехватка топлива может вызвать даже массовую отмену рейсов. Нарушения глобальных поставок нефти, вызванные военным конфликтом на Ближнем Востоке, увеличили цены на дальнемагистральные перелеты из Европы более чем на 100 долларов США (более 83 евро). Это, вероятно, приведет к росту цен на билеты. Рост цен на реактивное топливо увеличил средние расходы на топливо на 88 евро на каждого пассажира на дальнемагистральных рейсах из Европы и на 29 евро на рейсах внутри Европы, сообщает "Reuters".

Стоимость реактивного топлива на одного пассажира для рейса из Барселоны в Берлин уже в ближайшее время может вырасти на 26 евро, а для трансатлантического перелета из Парижа в Нью-Йорк - на 129 евро.

Несколько медиа цитируют предупреждение главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, сделанное 16 апреля, о том, что запасов реактивного топлива Европе хватит лишь на шесть недель. Международное энергетическое агентство в своем отчете указывает, что запасы достигнут критической точки в июне, если Европа не сможет заменить как минимум половину импорта из Ближнего Востока другими решениями.

В своем ежемесячном отчете о рынке нефти Международное энергетическое агентство, консультирующее 32 государства-участника по вопросам энергоснабжения и безопасности, отмечает, что экспорт из региона Персидского залива является крупнейшим источником реактивного топлива на мировом рынке. Нефтеперерабатывающие заводы в странах Азии, например в Индии и Китае, сами зависят от импорта сырой нефти с Ближнего Востока.

Читайте нас также:
#авиация #нефть #путешествия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео