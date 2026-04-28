Согласно аудированным данным, Civinity Group завершила 2025 год, превысив символическую отметку в 100 млн евро выручки. Доходы группы выросли на 13,4% по сравнению с предыдущим годом — с 88,5 млн евро до 100,4 млн евро, при этом показатель EBITDA увеличился ещё быстрее — на 18%, до 8,3 млн евро.

Эти показатели важны не только из-за роста выручки. Они свидетельствуют о том, что после изменений в портфеле и более слабого периода на строительном рынке группа вступила в более сбалансированную фазу финансового роста, где улучшаются не только доходы, но и операционная эффективность: в декабре прошлого года численность сотрудников группы была на 5% меньше, чем годом ранее.

«Порог в 100 млн евро, безусловно, символически важен. Однако для нас важнее то, что EBITDA росла быстрее выручки. Это означает, что группа развивалась не только количественно, но и качественно: укрепились компании, обеспечивающие более стабильные результаты, а повышение эффективности дало ощутимый эффект», — отметил председатель правления Civinity Group Дейвидас Яцка.

Если 2024 год был периодом, когда рост группы в основном обеспечивали обслуживание жилых домов, сегмент реновации и новые платёжные решения, то 2025 год стал годом более широкой бизнес-модели. Результаты показывают наличие сразу нескольких источников роста: стабильное обслуживание жилья, более активный сегмент реновации, улучшение динамики инженерного бизнеса и всё более заметную роль цифровых услуг.

«Для нас было важно не только расти, но и перестать зависеть от одного сегмента. Когда обслуживание, реновация, инженерия и цифровые решения одновременно формируют результат, компания становится более устойчивой к рыночным колебаниям. Показатели 2025 года это подтверждают», — подчеркнул Яцка.

Несмотря на рост финансовых затрат, связанных с подготовкой к следующему этапу развития, прибыль до налогообложения увеличилась незначительно — с 2,81 млн до 2,83 млн евро, тогда как чистая прибыль немного снизилась (2025 год — 2,12 млн евро; 2024 год — 2,27 млн евро). В то же время валовая и операционная прибыль значительно выросли: с 17,67 млн до 21,57 млн евро (+22,07%) и с 4,49 млн до 5,02 млн евро (+11,86%) соответственно.

«Сегодня у Civinity более сильная операционная база и лучшая рентабельность на уровне деятельности, однако финансовые результаты всё ещё отражают затраты на расширение, инвестиции и капитал. Иными словами, 2025 год не был годом лёгких рекордов, а стал годом более зрелого роста», — отметил Яцка.

Эти результаты формируют и более широкий стратегический контекст. Группа уже объявила цели на новый пятилетний период — расширение за счёт гибридной модели, в которой стабильный традиционный бизнес сочетается с быстрорастущими цифровыми продуктами. К 2030 году планируется, что не менее 30% портфеля будут составлять цифровые компании. Концерн ищет возможности роста на стыке обслуживания, технологий, городских сервисов и решений по повышению эффективности — это новая логика развития, позволяющая снизить зависимость от цикличности, дефицита рабочей силы и географических ограничений.

В начале 2026 года было объявлено о сделке по приобретению в сегменте обслуживания жилых домов. Группа также сообщала о более широких планах по приобретениям и дальнейшему расширению: сейчас ведётся работа над 10–15 сделками, значительную часть которых планируется завершить в этом году.