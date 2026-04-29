Согласно Трудовому закону, работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Например, в мае этого года четыре праздничных дня, в которые возрастут расходы на рабочую силу. Во многих отраслях, включая сферу общественного питания, такие дни являются крайне неэффективными.

Согласно Трудовому закону, работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Например, в мае этого года четыре праздничных дня, в которые возрастут расходы на рабочую силу. Во многих отраслях, включая сферу общественного питания, такие дни являются крайне неэффективными.

«На практике расходы на работу в праздничные дни часто становятся финансовой катастрофой, потому что, чтобы выполнить в праздник тот же объем работы, затраты на рабочую силу для предприятия внезапно удваиваются», – комментирует председатель правления группы Tiamo Томс Зукулис. Именно тихие несезонные месяцы с «богатым» праздничным календарем приносят отрасли наибольшие убытки.

Томс Зукулис отмечает, что затраты на персонал в сфере общественного питания составляют примерно 35–40 % от цены продажи. При этом эти показатели могут различаться у разных заведений – это зависит от специфики места, меню, формата обслуживания, уровня цен и других факторов. Если клиент платит 10 евро за блюдо, около 1,74 евро составляет НДС. Из оставшейся суммы примерно 40 % выплачивается в виде заработной платы, что составляет 3,30 евро. Оставшиеся средства должны покрыть другие расходы – продукты для приготовления пищи, счета за электроэнергию и воду, чистящие средства, аренду и десятки других позиций, а в идеале – еще и оставить что-то на развитие.

«Если в обычный день затраты на персонал составляют 40 %, то при удвоении оплаты они становятся в два раза выше – до 80 %. Остается ли после этого достаточно средств, чтобы оплатить продукт и другие расходы? Честно – чаще всего нет. В этот момент у предприятий возникает логичный вопрос – зачем вообще работать в праздничные дни? Почему просто не закрыть двери и не дать всем отдохнуть? Некоторые так и делают, и мы тоже иногда закрываем несколько заведений в праздники», – отмечает предприниматель.

По его словам, из-за двойных расходов кафе группы Tiamo в Риге и Лиепае не будут работать 1 и 4 мая.