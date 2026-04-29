Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оборот концерна Latvenergo уменьшился на 8,1%, а что стряслось? 1 281

Дата публикации: 29.04.2026
LETA
Изображение к статье: Оборот концерна Latvenergo уменьшился на 8,1%, а что стряслось?
ФОТО: LETA

Аудированный оборот концерна АО "Latvenergo" в прошлом году составил 1,566 млрд евро, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Прибыль концерна снизилась на 27,4% до 198,8 млн евро, сообщили в компании.

Оборот материнской компании концерна в 2025 году уменьшился на 10,1% до 950 млн евро, в то время как прибыль - на 28,6% до 190 млн евро.

Показатель EBITDA концерна "Latvenergo" в прошлом году был на 25,2% меньше, чем в 2024 году, составив 440,1 млн евро.

В соответствии с нормативами "Latvenergo" планирует выплатить государству в виде дивидендов не менее 141 млн евро.

В компании пояснили, что на финансовые результаты концерна в прошлом году повлияли падение объемов выработки электроэнергии на Даугавских гидроэлектростанциях и рыночные условия, связанные со снижением розничной цены на электроэнергию.

В прошлом году концерн "Latvenergo" произвел 4696 гигаватт-часов электроэнергии, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Доля концерна в производстве электроэнергии в странах Балтии составила 24%.

Инвестиции "Latvenergo" в 2025 году составили 792 млн евро, что на 49% больше, чем годом ранее. Более двух третей, или 548 млн евро, было вложено в новые производственные мощности ветряных и солнечных электростанций.

Как сообщалось, в 2024 году оборот концерна "Latvenergo" составил 1,704 млрд евро, прибыль - 273,7 млн евро. Оборот материнской компании концерна в 2024 году составил 1,057 млрд евро, прибыль - 265,6 млн евро.

Читайте нас также:
#инвестиции #энергетика #Latvenergo #электроэнергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео