Аудированный оборот концерна АО "Latvenergo" в прошлом году составил 1,566 млрд евро, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Прибыль концерна снизилась на 27,4% до 198,8 млн евро, сообщили в компании.

Оборот материнской компании концерна в 2025 году уменьшился на 10,1% до 950 млн евро, в то время как прибыль - на 28,6% до 190 млн евро.

Показатель EBITDA концерна "Latvenergo" в прошлом году был на 25,2% меньше, чем в 2024 году, составив 440,1 млн евро.

В соответствии с нормативами "Latvenergo" планирует выплатить государству в виде дивидендов не менее 141 млн евро.

В компании пояснили, что на финансовые результаты концерна в прошлом году повлияли падение объемов выработки электроэнергии на Даугавских гидроэлектростанциях и рыночные условия, связанные со снижением розничной цены на электроэнергию.

В прошлом году концерн "Latvenergo" произвел 4696 гигаватт-часов электроэнергии, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Доля концерна в производстве электроэнергии в странах Балтии составила 24%.

Инвестиции "Latvenergo" в 2025 году составили 792 млн евро, что на 49% больше, чем годом ранее. Более двух третей, или 548 млн евро, было вложено в новые производственные мощности ветряных и солнечных электростанций.

Как сообщалось, в 2024 году оборот концерна "Latvenergo" составил 1,704 млрд евро, прибыль - 273,7 млн евро. Оборот материнской компании концерна в 2024 году составил 1,057 млрд евро, прибыль - 265,6 млн евро.