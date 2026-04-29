У Рижского вокзала в Москве обнаружились такие же проблемы, как у Дома Москвы в Риге

Дата публикации: 29.04.2026
Госпредприятие «Российские железные дороги» (РЖД) не смогли продать Рижский вокзал в Москве из-за отсутствия претендентов.

К моменту окончания срока подачи документов на аукцион не поступило ни одной заявки.

Начальная цена лота составляла около 45 млн евро. На продажу были выставлены земельный участок площадью более 13,5 тыс. кв. м и несколько строений.

Но РЖД не сдается. Повторный аукцион по продаже зданий Рижского вокзала в Москве назначен 10 июня, следует из сообщения «Российских железных дорог».

Отметим, что ситуация с Рижским вокзалом в Москве подозрительно напоминает проблемы Дома Москвы в Риге. Он был конфискован Латвийским государством в январе 2024 года. Планировалось продать здание на аукционе, а вырученные деньги переслать Украине. Однако прошло уже восемь аукционов, цена была снижена с 3,57 миллиона евро до 2,142 миллиона евро, однако ни один покупатель на аукцион так и не заявился.

Что касается Рижского вокзала, то он был открыт в 1901 году. Выполнен в неорусском стиле и первоначально назывался Виндавским — по названию латвийского города Виндава (ныне Вентспилс), с которым Москву соединяла железная дорога.

В 1930 году вокзал был переименован в Балтийский, в 1942-м — в Ржевский, а с 1946 года получил современное название: Рижский.

#история #недвижимость #Украина #Латвия #аукцион #дом Москвы
