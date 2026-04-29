В Латвии 2,1% предприятий создают половину роста производительности 1 123

Бизнес
Дата публикации: 29.04.2026
LETA
Изображение к статье: В Латвии 2,1% предприятий создают половину роста производительности

2,1% предприятий в Латвии создают половину роста производительности, сообщила в среду на презентации исследования о повышении производительности и трансформации экономики профессор Рижского технического университета Юлия Быстрова.

В свою очередь 13,6% из примерно 20 000 предприятий, которые были включены в исследование, обеспечили около 80% прироста производительности в период с 2016 по 2024 год.

Как отметила Быстрова, в этот период производительность росла быстрее, чем оборот, только в секторе торговли.

Достаточно быстрый рост производительности наблюдался также в строительной отрасли, а среди отстающих были энергетика, теплоснабжение, операции с недвижимостью, транспорт и хранение.

В исследовании Научного института производительности факультета экономики и социальных наук Латвийского университета ("LV PEAK") подчеркивается, что у Латвии есть потенциал стать региональным лидером, если в полной мере использовать подход к росту производительности, основанный на принципах устойчивости.

Как рассказала директор "LV PEAK" Инна Штейнбука, в исследовании выделено несколько групп предприятий, и в ведущей группе с относительно высокой производительностью находятся три отрасли - торговля, госуправление и операции с недвижимостью, однако это не те отрасли, где высокая производительность может способствовать экономическому росту.

В качестве положительного факта она упомянула, что в группу с растущей производительностью вошла обрабатывающая промышленность, хотя ее производительность в настоящее время составляет 42% от среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС). В свою очередь производительность в строительной отрасли стагнирует.

Хотя темпы роста производительности в Латвии выше, чем в среднем по ЕС, разрыв по-прежнему остается большим - в 2024 году уровень производительности в Латвии в фактических ценах составлял всего 54,1% (72,8% по паритету покупательной способности) от среднего уровня в ЕС, и это один из самых низких показателей.

В результате анализа данных и оценки инструментов государственной поддержки исследователи пришли к выводу, что главным сдерживающим фактором структурной трансформации латвийской экономики является не недостаток предпринимательской активности, а ярко выраженная неравномерность производительности между предприятиями и отраслями.

Относительно небольшое число компаний создает большую часть общей добавленной стоимости - высокопроизводительные предприятия составляют лишь около 0,1% общего числа, создавая 25,5% добавленной стоимости, экспорта и фонда заработной платы, в то время как значительная часть предприятий имеет стагнирующую или низкую производительность.

Такая структура экономики в долгосрочной перспективе увеличивает риск застрять в "ловушке среднего дохода" и препятствует конвергенции с более развитыми странами ЕС, отмечают авторы исследования.

В свою очередь предприятия-лидеры по производительности обладают такими свойствами, как высокий уровень развития человеческого капитала, инновационная активность, цифровая зрелость, качественное корпоративное управление, экспортный потенциал и доступ к капиталу. Как отмечается в исследовании, существующая система государственной поддержки учитывает эти факторы лишь фрагментарно, в ней доминируют формальные критерии соответствия, поэтому поддержка нередко оказывается предприятиям с ограниченным потенциалом роста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Закупочная цена на сырое молоко резко падает, но в магазинах дешевле не станет. Почему так?
Бизнес
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал

