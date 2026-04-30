Дизель заметно подешевел — почувствуют ли это водители

Бизнес
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дизель заметно подешевел — почувствуют ли это водители
ФОТО: pixabay

Цены на топливо в Латвии начали снижаться, особенно это заметно по дизелю.

По данным Европейской комиссии, на неделе с 20 по 26 апреля дизель подешевел на 6,7% — в среднем до 1,921 евро за литр (неделей ранее было 2,06 евро). Бензин 95-й марки снизился незначительно — на 0,4%, до 1,784 евро за литр.

При этом по сравнению с началом года топливо всё ещё заметно дороже: бензин вырос в цене на 18,4%, дизель — почти на 29%.

С начала апреля действует временное снижение акциза на дизель — до конца июня. Это одна из мер, которая должна сдержать рост цен и частично снизить нагрузку на водителей и бизнес.

#цены #Латвия #акциз #бензин #водители #топливо #автомобили #Европейская комиссия #экономика
