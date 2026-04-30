Специальные перевозки ветрогенераторов из порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Для транспортировки крупногабаритных грузов Транспортный департамент выдал специальные разрешения, позволяющие использовать дороги в период с 21:00 до 6:00. За одну ночь будут проходить до четырех колонн, в каждой — до четырех единиц спецтранспорта.

Длина автопоездов достигает 90 метров, а высота — 5,6 метра. Всего в Латвию будут доставлены детали для 16 ветрогенераторов. Чтобы как можно меньше мешать дорожному движению, транспортировка будет осуществляться в вечернее и ночное время. Перевозки продлятся два месяца.

В течение апреля на маршрутах велись подготовительные работы для обеспечения проезда автоколонн. На дорогах временно создаются уширения, на перекрестках с круговым движением оборудуются переезды, а также демонтируются дорожные знаки, мешающие движению, которые заменяются временными.