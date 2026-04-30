Китай угрожает ЕС санкциями из-за нового закона «Сделано в Европе»

Дата публикации: 30.04.2026
Китай официально требует от стран Евросоюза отменить или существенно изменить новый закон "Сделано в Европе".

"Посольства Китая в странах-членах ЕС передали комментарии и предложения Китая правительствам стран, где они проживают", - заявил Суо Пэн, министр торговли и экономики в миссии Китая в Брюсселе.

Дипломат подчеркнул, что Китай не собирается наблюдать за процессом в стороне. Пекин готовит ответный удар. Он добавил, что если ЕС "будет настаивать на этом наказании и дискриминационно относиться к китайским предприятиям", Пекин будет вынужден ответить контрмерами.

Что предусматривает новый закон

Европейский Союз стремится защитить свой рынок и новый проект, представленный в марте, называется Закон о промышленном акселераторе. Его цель - дать приоритет европейским товарам в стратегических отраслях.

Это касается государственных закупок в таких секторах:

  • производство автомобилей (в частности электрокаров);

  • "зеленые" технологии и возобновляемая энергетика;

  • сталелитейная и алюминиевая промышленность.

Также Брюссель планирует установить жесткий фильтр для иностранных денег. Любые инвестиции, превышающие 100 миллионов евро, попадут под особый надзор. Это касается производства аккумуляторов, солнечных панелей и добычи критического сырья.

Условия для крупных лидеров рынка

Больше всего Пекин возмущают правила для лидеров рынка. Если компания из одной страны контролирует более 40% мирового рынка в определенной отрасли, ЕС выдвинет ей ультиматум.

**Таких производителей обяжут:

  • создавать совместные предприятия исключительно с европейскими партнерами;

  • полностью передавать свои технологии европейской стороне;

  • обеспечить работой не менее 50% персонала из числа граждан ЕС.

Китайский министр Суо Пэн обвинил Брюссель в "двойных стандартах". Он напомнил о заявлении 2018 года, где ЕС вместе с США и Японией выступали против принудительной передачи технологий. Теперь же Европа, по мнению Пекина, делает то же самое.

Единство в Брюсселе пока отсутствует и страны-члены ЕС имеют разные взгляды на конфликт с Пекином. Франция выступает за максимально строгие правила. Париж хочет защитить местного производителя любой ценой.

Германия настроена более осторожно. Берлин призывает к сотрудничеству с "единомышленниками", опасаясь потерять доступ к китайским инновациям и рынку.

Часть стран опасается скачка цен. Строгие правила могут сделать производство дороже.

Конфликт между ЕС и Китаем выходит за рамки отдельных мер и всё больше напоминает системное экономическое соперничество, пишет bb.lv. Усиление протекционизма с обеих сторон может привести к ответным ограничениям, росту цен и усложнению доступа к технологиям. В ближайшее время многое будет зависеть от того, удастся ли Брюсселю и Пекину перевести спор в переговорную плоскость.

