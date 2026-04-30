Регион продолжает закупать электроэнергию за рубежом, но рост возобновляемых мощностей уже снижает зависимость и влияет на цены.

Страны Балтии по-прежнему остаются импортёрами электроэнергии, и ещё недавно ежегодно тратили на это более миллиарда евро. Эти средства уходили за пределы региона, усиливая зависимость от внешних поставок.

Ситуация начала меняться с 2022 года: импорт постепенно сокращается благодаря развитию возобновляемой энергетики. Ключевую роль играет Литва, где активно строятся ветряные электростанции. Сейчас их суммарная мощность достигает почти 2848 МВт — это в разы больше, чем у соседей.

Эстония занимает второе место с мощностями около 711 МВт. Латвия пока отстаёт: действующие ветряные станции обеспечивают 137 МВт, но в ближайшее время планируется ввод ещё 489 МВт. Даже после этого общий объём — около 626 МВт — останется ниже эстонского уровня.

Прошедшая зима стала самой холодной за последние два десятилетия, в том числе в Скандинавии. Северные страны использовали свою электроэнергию внутри региона, и экспорт сократился. В результате Балтия, особенно Латвия, была вынуждена активнее использовать газовую генерацию.

«Это было дорого, и в январе и феврале МВт/ч в среднем стоил у нас 150 евро. К тому же 26 февраля США и Израиль начали войну на Ближнем Востоке, и цены на природный газ и другое ископаемое топливо взлетели до небес», — говорит Latvijas Avīze руководитель отдела поддержки возобновляемой энергии АО «Latvenergo» Лаурис Балтиньш.

С наступлением весны ситуация изменилась. В марте средняя цена снизилась до 71 евро за мегаватт-час, в апреле — до 56 евро. Это связано с ростом выработки солнечных и ветряных электростанций.

«Это объясняется просто — весной начинают на полную мощность работать солнечные электростанции и продолжают работать ветряные. Благодаря им мы в Балтии идем к энергетической независимости, а в ближайшее время — и к экспорту», — отмечает Балтиньш.

Он также поясняет, почему именно ветряная энергетика играет ключевую роль: «Формирование цены на бирже основывается на принципе, когда первым берется самое дешевое и доступное на конкретный момент электричество. Весной и летом обычно это энергия, полученная от солнечных и ветряных электростанций».

По его словам, за исключением зимних месяцев уже в этом году ветряная генерация стала ведущим источником энергии в регионе, прежде всего благодаря Литве.

При этом Латвия сохраняет важную роль благодаря гидроэлектростанциям на Даугаве и теплоэлектроцентралям, которые позволяют балансировать энергосистему.

«Говоря простым языком, на нашей "шее" также лежит обязанность по балансировке энергии в региональном масштабе, которую мы можем обеспечить своими ТЭЦ, и за это нам тоже хорошо платят», — добавляет Балтиньш.

Однако и здесь ситуация может измениться: «Вскоре и в этой сфере мы не будем единственными, так как до конца года в Литве будут установлены большие мощности с батареями для накопления энергии, и конкуренция начнется и в этой сфере».

В целом регион движется к большей энергетической независимости, но пока полностью отказаться от импорта не удаётся.

Возобновляемая энергетика уже снижает зависимость Балтии от импорта, но переход к полной самостоятельности ещё не завершён.