Нефть подорожала до $126 за баррель из-за блокировки Ормузского пролива

Бизнес
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Рост цен на нефть напрямую влияет на стоимость топлива и инфляцию — текущий скачок связан с рисками для ключевого маршрута поставок.

Рост цен на нефть напрямую влияет на стоимость топлива и инфляцию — текущий скачок связан с рисками для ключевого маршрута поставок.

Мировые цены на нефть резко выросли на торгах в четверг на фоне опасений, что экспорт через Ормузский пролив не возобновится в ближайшее время. Инвесторы закладывают в цены риск дефицита поставок.

Сорт Brent с поставкой в июне подорожал примерно на 7% — до 126 долларов за баррель. Американская нефть WTI прибавила более 3% и достигла уровня около 110 долларов.

Причина — ситуация вокруг Ормузского пролива, одного из главных нефтяных коридоров мира. Два месяца назад, после начала военных действий США и Израиля, Иран перекрыл этот маршрут. До этого через пролив проходило около 20% мирового экспорта сырой нефти.

Для рынка это критическая точка: любые ограничения здесь быстро отражаются на ценах по всему миру. Рост уже сейчас может сказаться на стоимости топлива, логистике и, как следствие, на ценах для потребителей.

Подобные скачки цен ранее происходили при геополитических кризисах, однако текущая ситуация отличается масштабом — речь идёт о длительной блокировке одного из ключевых маршрутов.

Если поставки не восстановятся, давление на цены может сохраниться в ближайшие недели.

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Джанго освобождённый"
Культура &
Изображение к статье: Профсоюзы требуют поднять «минималку»: сколько предлагается платить
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить работу мозга - советы нейробиолога
Люблю!
Изображение к статье: Историю Латвии нам предстоит создавать самим - президент
Политика
2
Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Джанго освобождённый"
Культура &

