Несмотря на резкий рост затрат на организацию фестивалей, цены на билеты в Латвии остаются ниже европейских — это удерживает спрос, но делает прибыль организаторов непредсказуемой до последних дней.

Организация фестиваля Summer Sound за последние годы подорожала почти вдвое. По словам руководителя мероприятия Улдиса Паберзиса, в период с 2019 по 2022 год расходы выросли примерно на 90%, а в 2023 году добавился ещё один скачок — около 30%. Среди причин — последствия войны и общая ситуация на рынке.

С 2024 года рост затрат замедлился и составляет примерно 4–5% в год, однако это не означает, что фестивали стали проще окупать. Даже при повышении цен на билеты на 20–25% в 2022 году латвийские фестивали по-прежнему отстают от европейского уровня по стоимости.

Для посетителей это выглядит как плюс: билеты остаются сравнительно доступными. Чтобы ещё больше снизить барьер входа, организаторы предлагают рассрочку на три–четыре месяца — этой возможностью, по словам Паберзиса агентству ЛЕТА, пользуются тысячи людей.

При этом финансовый результат фестиваля остаётся неопределённым почти до самого начала. Около 60% билетов продаются в последние три недели перед событием, а часть — прямо на входе. Именно эти продажи часто решают, будет ли фестиваль прибыльным или уйдёт в минус.

Значительную часть бюджета формируют расходы на артистов. Они растут не только из-за рыночных условий, но и потому, что организаторы стремятся приглашать более известных исполнителей. При этом гонорары менее популярных местных артистов за последние годы существенно не изменились.

Около 20% доходов фестиваля обеспечивают спонсоры, однако их роль меняется. Если раньше компании в первую очередь стремились к узнаваемости бренда, то теперь используют фестивали как площадку для презентации продуктов и привлечения сотрудников.

Summer Sound проходит на пляже в Лиепае и в этом году состоится 31 июля — 1 августа. Это будет уже 14-й фестиваль.