В Латвии в настоящее время производится как минимум 208 военных продуктов, при этом оборонное ведомство до сих пор заключило с латвийской оборонной промышленностью крупные контракты с предполагаемым долгосрочным влиянием на местную индустрию на сумму 285 миллионов евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Анализируя динамику роста оборонной промышленности, в министерстве отмечают, что в последние годы она укрепила свою роль как одна из самых быстрорастущих и перспективных отраслей экономики, чему способствуют растущий спрос на решения в сфере безопасности, развитие технологий и целенаправленная государственная поддержка.

Отрасль не только расширяет производственные и сервисные мощности, но и всё активнее участвует в международных проектах сотрудничества и развитии инноваций.

В настоящее время по сравнению с 2024 годом в оборонной промышленности наблюдается положительная динамика роста по нескольким показателям.

В Латвии в целом насчитывается не менее 240 предприятий оборонной отрасли, производящих продукцию двойного назначения или военную продукцию. Число выданных новых лицензий увеличилось на 37,5% — новые лицензии получили 22 предприятия.

Ведущими категориями продукции и услуг являются инженерные услуги, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также дроны и автономные системы.

В результате программы инновационных грантов Министерства обороны число предприятий увеличилось на 22,2%, достигнув 11 заключённых договоров на общую сумму 2,4 миллиона евро.

Также заключены контракты по развитию крупных возможностей с предполагаемым долгосрочным влиянием на местную промышленность на сумму 285 миллионов евро, включающие как заказы и производство, так и передачу знаний и технологий, связанных с производством.

В Латвии в настоящее время производится как минимум 208 военных продуктов и 106 продуктов двойного назначения, которые применяются как в военных, так и в гражданских целях. В отрасли доминируют инженерные услуги, составляющие основную часть предложения, за ними следуют решения в сфере информационно-коммуникационных технологий, транспортное обеспечение, дроны и автономные системы. Существенную роль также играют автотранспорт и транспортные услуги, а также производство боеприпасов.

Основные направления деятельности предприятий свидетельствуют о сильной технологической и промышленной базе. Большинство компаний работают в сфере инженерии, далее следуют производство беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними технологий, информационно-коммуникационные технологии, а также металлообработка.

Развитию оборонной промышленности существенно способствовали механизмы государственной поддержки. С 2025 года Министерство обороны выдало 15 заключений по проектам военного производства, в которые компании планируют инвестировать более 139 миллионов евро, и 118 заключений по проектам двойного назначения, что позволяет претендовать на государственную поддержку на сумму свыше 74 миллионов евро.

Эти заключения позволили предприятиям привлечь финансирование и получить преимущества в различных программах поддержки, в том числе Центрального агентства финансов и договоров (CFLA), «Altum» и Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).

Одновременно значительный вклад вносит программа военных инновационных грантов Министерства обороны. Только в 2025 году предприятиям оборонной отрасли было предоставлено 11 грантов на сумму более 2,3 миллиона евро, с особым акцентом на развитие военной инфраструктуры, включая бункеры, системы окопов и оборонительные сооружения. В целом с 2018 года заключён 51 договор на финансирование в размере 5,9 миллиона евро.

Увеличивается объём заказов Министерства обороны на проекты исследований и разработок, направленных на усиление участия отрасли в развитии возможностей вооружённых сил и содействие коммерциализации новых технологий. В 2025 году министерство заключило четыре проекта исследований и разработок по созданию систем противодействия дронам на сумму 6,3 миллиона евро, а до 2028 года ежегодное финансирование таких проектов предусмотрено в объёме до 4,3 миллиона евро.

На международном уровне латвийская оборонная промышленность активно участвует в проектах Европейского оборонного фонда. В период с 2019 по 2023 год она была задействована в 30 проектах фонда с общим финансированием 26 миллионов евро.

Латвийская индустрия также демонстрирует результаты в международной «Коалиции дронов», где по итогам совместных закупок три латвийские компании до конца 2023 года получили заказы на сумму 41 миллион евро для производства 17 000 дронов для нужд Сил беспилотных систем Украины.

Кроме того, восемь латвийских производителей дронов получили заказы от Министерства обороны на производство беспилотных систем на сумму 20 миллионов евро в рамках двустороннего сотрудничества между Латвией и Украиной.

Растёт и участие местных компаний в международном сотрудничестве. До апреля 2026 года заключено девять соглашений о локализации с участием 31 латвийского предприятия, что укрепляет местную промышленность и её интеграцию в глобальные цепочки поставок. За последние три года объём работ, выполняемых местной индустрией в рамках контрактов по развитию крупных возможностей, утроился, достигнув 70 миллионов евро.

Увеличивается и число лицензированных предприятий. Если в 2012 году в Латвии было всего пять компаний с разрешениями на деятельность в сфере военной продукции, то к 2026 году их число достигло 123. Чаще всего лицензии выдавались в сферах беспилотных летательных аппаратов, электронных устройств и технологий визуализации.