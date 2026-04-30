Закупочная цена на сырое молоко резко падает, но в магазинах дешевле не станет. Почему так?

Бизнес
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Закупочная цена на сырое молоко резко падает, но в магазинах дешевле не станет. Почему так?

Балтийский рынок молока потрясен кризисом эстонского предприятия "E-Piim", который вызвал избыток молока и дополнительное давление на цены во всем регионе.

Балтийский рынок молока сейчас переживает кризис в Эстонии: предприятие "E-Piim", которое еще недавно гордилось самым современным заводом в регионе, из-за неэффективного управления оказалось на грани неплатежеспособности и задолжало балтийским фермерам миллионы евро, сообщают Новости ТВ3.

Сельхозпроизводители прекращают поставки, молоку приходится искать новых покупателей, на рынке временно возникает избыток, что давит на цены по всей Балтии. Латвия не является исключением.

"Раньше цена на молоко была около 50 центов, сейчас упала до 40 центов. Это оказывает большое влияние на общий денежный поток, это довольно существенно", - говорит владелец крестьянского хозяйства "Silmalas" Раймонд Вейнбергс.

Снижение цен определяется и более широким фоном: в Европе падают цены на сливочное масло и сухое молоко, и балтийские фермеры ощущают законы глобального рынка в своей повседневной жизни. В кооперативе "Piena Loģistika" объединены 99 членов, в собственности находятся 20 молоковозов, которые ежедневно обеспечивают сбор молока — и взгляд на текущую ситуацию неутешительный.

"Снижение цен на сырое молоко наблюдается уже с начала года. Предыдущий период позволял развиваться, сейчас мы видим падение цен на сырое молоко и цен на бирже. В странах Балтии снижение различается, большая часть рынка затронута […] в связи с заводами, а также с ситуацией в Эстонии, с заводом, принадлежащим фермерам", - поясняет председатель совета кооператива "Piena Loģistika" Янис Лочмелис.

Тревогу из-за падения цен поднимают литовские фермеры, особенно небольшие хозяйства. В Вильнюсе недавно прошли протесты, во время которых молочники раздавали прохожим молоко бесплатно. В Латвии ситуация не столь напряженная, но фермеры стараются думать на шаг вперед.

"Мы считаем, что нужно использовать этот момент, чтобы искать решения на будущее и на уровне хозяйств пересмотреть, что мы можем сделать — в том числе в вопросах сотрудничества при заготовке кормов, распределяя эти расходы между хозяйствами", - отмечает Лочмелис.

Профессионалы молочной отрасли считают, что потребителям не стоит рассчитывать на значительные скидки на молочные продукты в магазинах — на пути от фермы до полки есть переработка и логистика, в том числе растущие цены на топливо, а также стремление ритейлеров заработать. Хорошая новость в том, что последние тенденции показывают рост популярности молочной продукции в Европе, и хозяйства надеются, что нынешние трудности носят временный характер и их удастся преодолеть.

#сельское хозяйство #цены #кризис #Европа #логистика #протесты #рынок #фермеры #молоко #экономика
2
Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Джанго освобождённый"
Культура &

