Соглашение ЕС и южноамериканского блока Меркосур вступило в силу на временной основе. В Германии считают, что оно будет способствовать развитию автопромышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли.

Евросоюз и южноамериканский блок Меркосур (Mercosur) в составе Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая запускают зону свободной торговли, пишет DW. В ночь на пятницу, 1 мая, соответствующее соглашение вступило в силу на временной основе, передало агентство dpa.

Договор призван стимулировать обмен товарами и услугами за счет постепенного снятия торговых барьеров и пошлин. В Германии в долгосрочной перспективе видят большие возможности для развития автопромышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли в рамках нового режима.

"Это - сильный сигнал"

"С вступлением в силу 1 мая соглашения между ЕС и Меркосур торговля с Южной Америкой приобретает существенное значение для немецких компаний - хотя до сих пор она составляла лишь около 1% от всего внешнеторгового оборота Германии", - заявили в Федеральном объединении торгово-промышленных палат (DIHK).

Опрос показал, что 44% всех компаний, работающих на международном рынке, ожидают ощутимых последствий от этого соглашения, передало агентство dpa. "Это - сильный сигнал", - отметил руководитель отдела внешней торговли DIHK Фолькер Трайер (Volker Treier).

Вызов протекционизму Трампа

Соглашение с Меркосур было подписано в начале года после более чем 25 лет переговоров. По данным Еврокомиссии, оно создает рынок для 720 млн человек и снизит таможенные пошлины на миллиарды евро. Кроме того, договоренности рассматриваются как вызов протекционистской таможенной политике президента США Дональда Трампа.

Механизм одобрения

Между тем договоренности ЕС - Меркосур могут быть полностью реализовано только после того как его одобрит Европарламент, у части депутатов которого возникли сомнения в соответствии документа европейскому праву. Причина заключается в том, что такое масштабное соглашение затрагивает не только торговые, но также инвестиционные и экологические нормы.

Ряд евродепутатов считают, что для полной ратификации договора необходимо отдельное согласие парламентов государств Евросоюза. Поэтому Европарламент отправил соглашение в Суд Европейского Союза в Люксембурге для правовой экспертизы, которая, как ожидается, может занять несколько месяцев.

Еврокомиссия решила не дожидаться решения суда в Люксембурге, чтобы скорее запустить механизмы свободной торговли, предусмотренные соглашением. На такой шаг ее уполномочил Европейский совет после ратификации договора Уругваем и Аргентиной в январе 2026 года.

Главные критики соглашения в ЕС - Франция и Австрия, которые опасаются, что договор со странами Меркосур ослабит европейские экологические стандарты и создаст невыгодные условия для сельского хозяйства в Европе из-за более дешевой продукции из стран Латинской Америки. Экологические организации также предупреждают, что соглашение может усилить вырубку лесов в Амазонии.