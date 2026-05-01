Почти 3 тысячи долларов в секунду: оценены доходы крупнейших нефтекомпаний мира

Бизнес
Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почти 3 тысячи долларов в секунду: оценены доходы крупнейших нефтекомпаний мира

Шесть крупных мировых нефтяных компаний — Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon и TotalEnergies — будут зарабатывать почти $3 тыс. в секунду в 2026 году. Об этом говорится в отчете объединения Oxfam, занимающегося решением проблем бедности.

94 миллиарда на шестерых

Исследование было представлено 26 апреля накануне первой глобальной конференции по переходу от ископаемого топлива в Санта-Марте (Колумбия).

Как сообщает объединение, прибыль в размере $2967 в секунду в 2026 году прогнозируют сами компании. Это означает увеличение почти на $37 млн в день по сравнению с прибылью, которую они получали в 2025 году.

Их общая прогнозируемая прибыль от ископаемого топлива в 2026 году составит $94 млрд. Этой суммы достаточно, чтобы обеспечить солнечной энергией почти 50 млн человек в Африке, подчеркивает Oxfam.

Заработать на войне

Прибыль нефтегазовых компаний стремительно растет на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном, отмечает CNN. Этому способствует блокада Ормузского пролива, через который ранее следовало порядка 20% мировых поставок нефти. В марте мировые цены на нефть в среднем превысили $100 за баррель, а на торгах 28 апреля стоимость того же объема поднялась выше $111 впервые с начала месяца.

«Корпорации, занимающиеся добычей ископаемого топлива, получают прибыль от геополитической нестабильности, поскольку эти потрясения приводят к повышению цен и увеличению их доходов», — заявила CNN Мариана Паоли, руководитель направления климатической политики в Oxfam International.

Oxfam — объединение из 17 организаций, которые работают более чем в 90 странах мира. Их цель — решение проблем бедности и связанной с ними несправедливости.

#экология #энергетика #прибыль #солнечная энергия #бедность
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Трамп объяснил, почему он повысил пошлины на автомобили из ЕС
В мире
Изображение к статье: Что видят во сне птицы?
В мире животных
Изображение к статье: В Южной Корее введен запрет на разведение ротвейлеров без разрешения властей
В мире животных
Изображение к статье: В какой именно день - гроза в начале мая? Прогноз латвийских синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Трамп объяснил, почему он повысил пошлины на автомобили из ЕС
В мире

