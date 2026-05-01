Цены на бензин и дизель снова пошли вверх, и разница между столицами остаётся заметной.

На прошедшей неделе топливо подорожало в Риге, Вильнюсе и Таллине, показывают данные ЛЕТА. Самые высокие цены — в Вильнюсе, самые низкие — в Таллине.

В Риге бензин 95-й марки вырос в цене на 0,6% — до 1,814 евро за литр, дизель подорожал на 1% — до 1,954 евро.

В Вильнюсе рост оказался более заметным: бензин прибавил 4,9% и стоит 1,834 евро за литр, дизель — плюс 2,5%, до 2,029 евро.

В Таллине бензин подорожал на 2,1% — до 1,689 евро за литр, дизель — на 3,7%, до 1,809 евро.

При этом автогаз в Риге и Таллине немного подешевел, а в Вильнюсе остался без изменений.

Такая разница в ценах между столицами сохраняется уже не первую неделю и во многом зависит от налоговой политики и конкуренции на рынке топлива.