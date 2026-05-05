Почти треть электроэнергии, потребленной в Балтийском регионе в апреле, была получена за счет ветроэнергетики, около пятой части - за счет солнечной энергии, и еще одна пятая – за счет латвийской гидроэнергетики.

В структуре производства электроэнергии в странах Балтии на долю Эстонии пришлось почти 18% всей произведенной в регионе ветровой энергии и чуть более одной пятой — солнечной. Почти вся остальная ветровая энергия в Балтии была произведена в Литве, доля которой составила около 78%. Примечательно, что производство ветровой и солнечной энергии в апреле покрыло 83% потребления самой Литвы.

По словам экспертов, ценовые тенденции в странах Балтии напоминают «американские горки». Зимой производства возобновляемой энергии не хватает, чтобы покрыть высокий спрос, обусловленный отопительным сезоном. Недостающая электроэнергия производится из ископаемых источников, что толкает цены вверх. Летом же производство электроэнергии может превышать местный спрос, что опускает цены настолько, что электричество начинают экспортировать.

Весна и осень – это переходные периоды между этими двумя крайностями: температура достаточно мягкая, потребность в отоплении ниже, но совокупное производство ветровой и солнечной энергии еще не достигает уровня летнего перепроизводства. В результате цены становятся более умеренными и стабильными.

По словам аналитиков, эта закономерность хорошо иллюстрирует, насколько рынок электроэнергии чувствителен к изменениям ключевых факторов. Поскольку в Балтийском регионе по-прежнему не хватает гибких ресурсов, таких как аккумуляторные хранилища или эффективные газовые генерирующие мощности, подобные сезонные колебания цен, вероятно, сохранятся еще некоторое время.