Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что не так с ветром? Почему он лучше работает на Литву, чем на Латвию 0 476

Бизнес
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что не так с ветром? Почему он лучше работает на Литву, чем на Латвию

Почти треть электроэнергии, потребленной в Балтийском регионе в апреле, была получена за счет ветроэнергетики, около пятой части - за счет солнечной энергии, и еще одна пятая – за счет латвийской гидроэнергетики.

В структуре производства электроэнергии в странах Балтии на долю Эстонии пришлось почти 18% всей произведенной в регионе ветровой энергии и чуть более одной пятой — солнечной. Почти вся остальная ветровая энергия в Балтии была произведена в Литве, доля которой составила около 78%. Примечательно, что производство ветровой и солнечной энергии в апреле покрыло 83% потребления самой Литвы.

По словам экспертов, ценовые тенденции в странах Балтии напоминают «американские горки». Зимой производства возобновляемой энергии не хватает, чтобы покрыть высокий спрос, обусловленный отопительным сезоном. Недостающая электроэнергия производится из ископаемых источников, что толкает цены вверх. Летом же производство электроэнергии может превышать местный спрос, что опускает цены настолько, что электричество начинают экспортировать.

Весна и осень – это переходные периоды между этими двумя крайностями: температура достаточно мягкая, потребность в отоплении ниже, но совокупное производство ветровой и солнечной энергии еще не достигает уровня летнего перепроизводства. В результате цены становятся более умеренными и стабильными.

По словам аналитиков, эта закономерность хорошо иллюстрирует, насколько рынок электроэнергии чувствителен к изменениям ключевых факторов. Поскольку в Балтийском регионе по-прежнему не хватает гибких ресурсов, таких как аккумуляторные хранилища или эффективные газовые генерирующие мощности, подобные сезонные колебания цен, вероятно, сохранятся еще некоторое время.т больше солнечной энергии с низкой себестоимостью, географический охват которой стал значительно шире, чем в предыдущие годы. Вероятно, мы увидим влияние этого явления на цены на электроэнергию во всем регионе.

Читайте нас также:
#Литва #Латвия #энергетика #солнечная энергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео