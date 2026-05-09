Цены на топливо в странах Балтии на прошлой неделе менялись по-разному: в Риге и Таллине горючее подорожало, тогда как в Вильнюсе наблюдалось снижение цен. Самый резкий рост зафиксирован в Эстонии.

По данным, обобщенным агентством LETA, к концу рабочей недели самый дорогой бензин среди столиц Балтии был в Таллине. Рига заняла второе место, а самые низкие цены на бензин сохранились в Вильнюсе.

В Риге на АЗС «Circle K» на улице Краста бензин марки 95 за неделю подорожал на 1,7% — до 1,844 евро за литр. Цена дизельного топлива выросла на 1,5% и достигла 1,984 евро за литр.

В Вильнюсе, напротив, цены немного снизились. Бензин марки 95 на АЗС «Circle K» на проспекте Саванорю подешевел на 0,8% — до 1,819 евро за литр, а дизель — на 1,5%, до 1,999 евро за литр.

Наиболее заметный скачок произошел в Таллине. Там бензин марки 95 за неделю подорожал сразу на 11,2% и достиг 1,879 евро за литр. Дизель вырос в цене на 8,8% — до 1,969 евро за литр.

Несмотря на резкий рост цен на бензин, дизель в Таллине по-прежнему остается дешевле, чем в Риге и Вильнюсе.

Изменилась и стоимость автогаза. В Риге она выросла на 2,8% — до 1,085 евро за литр. В то же время в Таллине и Вильнюсе цены снизились — до 0,969 евро и 0,919 евро за литр соответственно.

Колебания цен происходят на фоне нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке и напряженности на Ближнем Востоке, которая в последние недели влияет на стоимость топлива по всей Европе.