Актёр Джонни Депп спродюсирует новую экранизацию «Мастера и Маргариты» — это будет первая англоязычная экранизация одноимённого произведения Михаила Булгакова.

Продюсировать фильм Джонни Депп будет через свою компанию IN.2 Film. У экранизации пока нет режиссёра, а съёмки ожидаются в конце 2026 года.

Несмотря на известность «Мастера и Маргариты» во всём мире, англоязычной экранизации роман никогда не получал, несмотря на многочисленные попытки целого ряда режиссёров, включая Романа Полански, Федерико Феллини, Терри Гиллиама и др.

Согласно сведениям Deadline, актёрский состав ещё не утверждён, но поклонники надеются, что Депп сыграет в фильме одну из главных ролей.