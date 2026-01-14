Baltijas balss logotype
Код да Винчи: почему живопись остается самой дорогой валютой мира 0 150

Культура &
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Спаситель мира» Леонардо да Винчи

«Спаситель мира» Леонардо да Винчи

Мировой арт-рынок снова напоминает арену для рекордных ставок. Опубликован свежий рейтинг двадцати самых дорогих произведений искусства, когда-либо проданных на аукционах. Данные Visual Capitalist и ARTnews наглядно показывают: картины давно перестали быть просто объектами эстетики и окончательно превратились в финансовые активы для сверхбогатых.

Абсолютным королем аукционов остается Леонардо да Винчи. Его «Спаситель мира», проданный за головокружительные $450 млн, по-прежнему недосягаем для конкурентов и удерживает статус самой дорогой работы в истории публичных торгов. Следом идут модернисты, чьи имена давно стали синонимами надежности на арт-рынке. Пабло Пикассо представлен в топ-20 сразу тремя работами — редкое подтверждение того, что его наследие продолжает работать как «голубая фишка». Не уступает и Густав Климт: его портреты регулярно вызывают настоящие дуэли ставок на торгах Sotheby’s.

Статистика рейтинга говорит сама за себя. Из двадцати рекордных лотов лишь один не является живописью. Бронзовая скульптура Альберто Джакометти «Указывающий человек» — единственный трехмерный объект в этом элитном списке. Такой дисбаланс подчеркивает консервативный характер рынка: коллекционеры по-прежнему выбирают холст и масло, которые легче хранить, экспонировать и вписывать в частные собрания.

При этом специалисты напоминают: громкие аукционные рекорды — лишь видимая часть айсберга. Существенная доля сделок с произведениями уровня Уорхола или Сезанна проходит вне публичного поля — в закрытых кабинетах арт-дилеров. Приватные продажи избавляют от лишнего шума и комиссий, но именно открытые торги формируют ориентиры цен, создают легенды рынка и превращают картины в символы абсолютного влияния и безупречного вкуса.

Читайте нас также:
#искусство #культура #аукцион
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео