После более чем десятилетнего перерыва культовая фигура электронной танцевальной музыки, диджей и продюсер Пит Тонг, возвращается в Латвию и 6 февраля выступит с DJ-сетом в клубе First.

Пит Тонг (полное имя — Питер Майкл Тонг) — британский диджей, продюсер и многолетний ведущий радиошоу Essential Mix и Essential Selection на BBC Radio. Его часто называют глобальным послом электронной танцевальной музыки. Тонг также является руководителем лейбла FFRR Records (входит в группу Warner Music Group), где он занимается продюсированием танцевальной музыки.

Тонг родился в 1960 году в графстве Кент, Англия, где получил образование. Изначально его музыкальным увлечением были ударные инструменты, однако вскоре он увлёкся диджеингом и впервые выступил публично в возрасте всего 15 лет — на свадьбе своего друга. Позднее Тонг создал собственную мобильную дискотеку, открыл и управлял несколькими ночными клубами, а затем занял должность ассистента по продаже рекламы в музыкальном журнале Blues & Soul. После этого он работал A&R-менеджером (артисты и репертуар) в London Records, что открыло ему путь в мир хаус-музыки и предоставило широкие возможности, включая сотрудничество с BBC Radio.

Пит Тонг — один из самых известных британских диджеев, завоевавший огромную аудиторию благодаря своему радиошоу Essential Selection. С 2003 по 2007 год он был резидентом клуба Pacha на Ибице. В 2008 году Тонг подписал контракт с клубом Eden и запустил там свой концепт Wonderland, который просуществовал три года. В 2011 году диджей объявил о возвращении в Pacha, а также о запуске новой серии мероприятий All Gone Pete Tong— это название позже получил и его радиошоу на американской станции iHeartRadio, ставшее аналогом программы Тонга на BBC.

Чего ожидать от рижского сета Пита Тонга? В то время как многие диджеи играют заранее подготовленные программы, Пит Тонг предпочитает чувствовать публику и подстраиваться под её настроение и желания.

«Я воспринимаю диджеинг как сёрфинг, а публику — как волну, с которой всегда стараюсь быть в гармонии»,— делится Тонг.