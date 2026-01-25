Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Директор театра «Дайлес»: уволенные актрисы сами просили их отпустить 1 233

Культура &
Дата публикации: 25.01.2026
tv24
Изображение к статье: Директор театра «Дайлес»: уволенные актрисы сами просили их отпустить

На вопрос, не обиделись ли на него уволенные с работы актрисы театра "Дайлес" Лидия Пупуре, Мирдза Мартинсоне и Ольга Дреге, директор театра Юрис Жагарс ответил журналисту TV24 Аните Даукште: "Вы тоже пытаетесь [продвигать] этот нарратив". Он не понимает, на что обижаться: ведь к актрисам не относятся без уважения, их не увольняют и не репрессируют как-то иначе.

Жагарс сообщил, что все три актрисы приходили к нему в прошлом году и сказали: "Юритис, нам стыдно. Мы получаем зарплату, но не работаем, играем один-два спектакля в месяц". Он на это ответил: "Милые мои, оставайтесь ещё в театре! Посмотрим, что будет в следующем сезоне".

В начале этого сезона, в октябре, актрисы снова пришли к директору и подняли тот же самый вопрос, сказав: "Отпусти нас! Мы не можем смотреть в глаза коллегам, нам стыдно". "Уважаемым, почитаемым, фантастическим актрисам стыдно за это", - сделал вывод Жагарс.

Так что в ноябре было подписано соглашение, согласно которому актрисы будут внештатницами: будут играть свои роли, получать за это деньги, но из штата они будут выведены. С Мирдзой Мартинсоне Жагарс побеседовал сразу после Нового года, с ней тоже условлено о подписании соглашения. Поэтому директор театра не понимает, на что обижаться.

×
Читайте нас также:
#работа #увольнение #театр #актрисы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нью-Йоркский музей The Frick Collection
Изображение к статье: Группа Deep Purple
Изображение к статье: Лондон
Изображение к статье: Джек Николсон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео