Джермейн Джексон, старший брат Майкла Джексона, объявил о запуске передвижного музея с художественными работами певца. Первая выставка откроется в Монако в конце 2026 года в рамках биеннале и представит 120 произведений из коллекции музея.

Ранее работы, общая стоимость которых оценивается в $1,6 млрд, находились под охраной на складе в Вашингтоне. Среди них — портрет Мэрилин Монро стоимостью $160 млн, который Джексон подписал вместе с Энди Уорхолом. В коллекцию входят и другие работы, включая серию портретов Джексона, созданных Уорхолом (1984): один из них попал на обложку журнала Time. Кроме того, новому музею принадлежат написанные Джексоном портреты президентов США Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

Открытие музея неслучайно запланировано на 2026 год: в апреле в мировой прокат выйдет байопик «Майкл», что привлечет уже подготовленную аудиторию к знакомству с художественными работами Джексона.