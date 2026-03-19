Актерская работа не так проста, как может показаться на первый взгляд. И дело здесь не только в напряжённости съемок и стремлении к результату. Часто актерам приходится терпеть различные неудобства. Всё ради того, чтобы роль получилась как можно лучше. Кто-то ради этого часами сидит в кресле гримёра, а кому-то приходится брить голову наголо. На потерю волос решились целых 11 актрис.

В частности, так поступила в своё время Эмма Стоун. Она полностью обрезала свои волосы, чтобы получить роль в номинированном на “Оскар” фильме “Бугония”. Так она сыграла генерального директора Мишель Фуллер. Интересно, что Стоун согласилась побриться только при условии, что режиссер тоже побреется вместе с ней “в знак солидарности”. Позже она вспоминала, что это было захватывающе.

Флоренс Пью в фильме “Мы живем во времени” также с бритой головой. Здесь она играет Алмут, шеф-повара, у которой диагностировали рак яичников 3 стадии. Ранее актриса часто ходила с короткими стрижками, однако бритьё наголо, по её словам, дало ей особые личные впечатления. Она рассказала, что её лысая голова оказалась очень чувствительной, при этом очень много людей пытались дотронуться до неё.

Джои Кинг трижды брила голову ради ролей в кино. Она делала это для съёмок в фильмах “Вступление”, “Тёмный рыцарь” и “Хотя бы я был здесь”. Актриса отметила, что с бритой головой она чувствовала себя более свободной или более осознанной своей красотой.

Анна София Робб в роли Саммер Макбрайд в фильме “Гряда бунтовщиков”. До этого она уже делала то же самое для своей роли в сериале “Ожидание” в 2020 году. Однако для повторного бритья головы ей всё же пришлось снова психологически настраиваться.

Санна Латан побрила голову для фильма "Навсегда кудрявая". Для актрисы это был напряжённый опыт, так как она привыкла ходить с длинными волосами. Кроме того, ей пришлось обрезать волосы прямо перед камерой.

Энн Хэтэуэй в фильме “Отверженные”. В одной из сцен обедневшая героиня Фантина вынуждена продать свои волосы, чтобы отправить деньги своему ребёнку. За эту роль Энн Хэтэуэй получила свой первый “Оскар” в 2013 году.

Мэйзи Уильямс в сериале “Новый образ” на Apple TV+. Для неё на тот момент это было небольшое изменение, но оно помогло погрузиться в мир своей героини, которая стала узницей нацистов.

Натали Портман в фильме “V значит вендетта” – 2005 год. Для этого фильма она полностью побрила голову, чем очень впечатлила поклонников. После этого она много раз меняла прически и длину волос.

Шарлиз Терон в роли Императрицы Фуриозы в фильме “Безумный Макс: Дорога ярости” (2015). Интересно, что бритьё головы в этом случае было её идеей. Именно с этим предложением она позвонила режиссёру и получила согласие.

Деми Мур в фильме “Солдат Джейн”. После этого она сказала, что больше такого делать не будет. Актриса также отметила, что если для съёмок потребуется какая-то другая её причёска, то ей могут дать парик.

Шира Хаас в фильме “Неортодоксальная”. Актриса отметила, что была готова к этому после прочтения сценария. Однако всё равно немного нервничала. В итоге, роль удалось сыграть превосходно.