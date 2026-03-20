Юбилейный концерт композитора Петериса Васкса пройдет в Лиепае 0 38

Культура &
Дата публикации: 20.03.2026
LETA
Лиепайский симфонический оркестр. Фото: Karlis Volrovskis

Лиепайский симфонический оркестр. Фото: Karlis Volrovskis

24 апреля в концертном зале "Lielais dzintars" Лиепайский симфонический оркестр исполнит программу, посвященную 80-летию композитора Петериса Васкса.

Петерис Васкс, недавно получивший Гран-при в области музыки за вклад в музыкальное искусство, является одним из самых выдающихся европейских композиторов академической музыки конца XX века, чей музыкальный язык понятен во всем мире.

На юбилейном концерте, помимо симфонического произведения "Lauda", прозвучит фантазия для скрипки и струнных «Vox amoris» в исполнении скрипачки Лиги Балтаболы. Дирижировать оркестром будет художественный руководитель Гунтис Кузма, а его соло на кларнете прозвучит в произведении "Moments musicaux".

На концерте квинтет духовых инструментов - флейтистка Эгия Спроге, гобоист Мартиньш Залите, кларнетист Карлис Цатлакс, фаготист Артис Зенс и валторнист Эдгарс Ругелис - исполнят "Музыку для улетевших птиц" Васкса.

«В музыке Петериса Васкса затрагиваются фундаментальные темы: борьба света и тьмы, отражение природы в звуковом искусстве, отголоски пения птиц, которыми восхищался композитор, моменты катарсиса, судьбы нашего народа и всего человечества, оставившие свой след в прошлом, хаос в настоящем и надежда на будущее», — говорят организаторы концерта.



Петерис Васкс. Фото: Янис Пориетис

