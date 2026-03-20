Петерис Васкс, недавно получивший Гран-при в области музыки за вклад в музыкальное искусство, является одним из самых выдающихся европейских композиторов академической музыки конца XX века, чей музыкальный язык понятен во всем мире.

На юбилейном концерте, помимо симфонического произведения "Lauda", прозвучит фантазия для скрипки и струнных «Vox amoris» в исполнении скрипачки Лиги Балтаболы. Дирижировать оркестром будет художественный руководитель Гунтис Кузма, а его соло на кларнете прозвучит в произведении "Moments musicaux".

На концерте квинтет духовых инструментов - флейтистка Эгия Спроге, гобоист Мартиньш Залите, кларнетист Карлис Цатлакс, фаготист Артис Зенс и валторнист Эдгарс Ругелис - исполнят "Музыку для улетевших птиц" Васкса.

«В музыке Петериса Васкса затрагиваются фундаментальные темы: борьба света и тьмы, отражение природы в звуковом искусстве, отголоски пения птиц, которыми восхищался композитор, моменты катарсиса, судьбы нашего народа и всего человечества, оставившие свой след в прошлом, хаос в настоящем и надежда на будущее», — говорят организаторы концерта.

