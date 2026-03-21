Популярные китайские плюшевые игрушки Labubu скоро появятся на большом экране. Компании Sony Pictures и Pop Mart объявили о совместной работе над фильмом с живым действием и CGI, который перенесет любимых персонажей из коллекционных игрушек в мир кино.

Режиссером и продюсером проекта станет Пол Кинг, известный по фильмам «Паддингтон», «Паддингтон 2» и «Вонка». Кинг также будет соавтором сценария вместе с Стивеном Левенсоном, автором бродвейского мюзикла «Dear Evan Hansen» и сценариста фильма «Tick, Tick…Boom!».

Оригинальный создатель Labubu, Касинг Лунг, примет участие в проекте как исполнительный продюсер. Лунг начал с серии детских книг, вдохновленных скандинавским фольклором, а персонаж Labubu быстро стал самым популярным в коллекции благодаря фигуркам и плюшевым куклам. В 2019 году Pop Mart начала массовые продажи игрушек, что сделало Labubu известными во всем мире.

Фильм обещает объединить элементы живого действия и анимации, сохранив очарование и характер игрушек. По словам создателей, цель проекта — не только развлечь детей, но и показать Labubu как полноценного героя с собственным характером и историями.

Пол Кинг уже имеет опыт работы с гибридными фильмами: «Паддингтон» и его продолжение получили высокую оценку зрителей и критиков за сочетание живых актеров и анимации. Левенсон добавит драматургической глубины и эмоциональных моментов, за что его ценят на Бродвее и в кино.

Для поклонников Labubu это шанс увидеть любимых героев в новом формате, а для создателей — вывести бренд на мировой уровень. Фильм пока находится на стадии разработки, но уже вызывает интерес среди фанатов и кинопрофессионалов.

Labubu продолжают свое превращение из коллекционных игрушек в культурный феномен, и теперь их ждет путь к киноэкранам, где их смогут полюбить еще больше зрителей по всему миру.