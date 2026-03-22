В музее Zuzeum проходит персональная выставка Робертса Руранса «Каштан и Вселенная» 1 136

Культура &
Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Робертс Руранс. "Каштан и Вселенная", 2025.

Музей Zuzeum приглашает на первую персональную выставку иллюстратора и художника Робертса Руранса «Каштан и Вселенная», которую можно посетить в Малом выставочном зале до 10 мая. Выставка демонстрирует широкий спектр творчества автора – от ярких иллюстраций повседневной жизни до личных, духовных картин, в которых современный визуальный язык переплетается с мотивами христианской традиции.

На выставке представлено более 80 работ, созданных художником в период с 2018 по 2025 год. Они расположены поэтапно – от повседневных, светских тем и коммерческих заказов до более личных работ, где чувствуется духовный поиск.

Визуальный стиль Робертса Руранса основан на простых, выразительных формах, выраженных в ярких, четко структурированных композициях. На выставке иллюстрация становится инструментом, с помощью которого художник одновременно говорит о нашей повседневной визуальной среде и о более тихих, трудноопределимых, но важных внутренних состояниях и поисках.

Читайте нас также:
#выставка #искусство #культура #творчество #художник #музеи
Редакция BB.LV
