Музей Zuzeum приглашает на первую персональную выставку иллюстратора и художника Робертса Руранса «Каштан и Вселенная», которую можно посетить в Малом выставочном зале до 10 мая. Выставка демонстрирует широкий спектр творчества автора – от ярких иллюстраций повседневной жизни до личных, духовных картин, в которых современный визуальный язык переплетается с мотивами христианской традиции.

На выставке представлено более 80 работ, созданных художником в период с 2018 по 2025 год. Они расположены поэтапно – от повседневных, светских тем и коммерческих заказов до более личных работ, где чувствуется духовный поиск.

Визуальный стиль Робертса Руранса основан на простых, выразительных формах, выраженных в ярких, четко структурированных композициях. На выставке иллюстрация становится инструментом, с помощью которого художник одновременно говорит о нашей повседневной визуальной среде и о более тихих, трудноопределимых, но важных внутренних состояниях и поисках.