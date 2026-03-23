Латвийская рок-группа выпустила новый клип 0 112

Культура &
Дата публикации: 23.03.2026
LETA
Изображение к статье: Фото: соцсети

Фото: соцсети

Местная рок-группа "fknl" представила новый клип на песню "Kerosene".

По словам лидера группы Даниеля Мэда, композиция посвящена внутреннему миру человека, страдающего депрессией: "Это песня о человеке, который мучается в одиночестве и не способен на здоровые отношения. Чтобы ощутить себя живым, он выбирает связь с роковыми женщинами, способными его уничтожить. В песне есть строки: "Пропитай моё сердце керосином, подожги сигарету и оставь меня в пепле воспоминаний"".

В клипе герой показан в постели - пространстве, которое становится для него одновременно убежищем и клеткой. Здесь он остается наедине со своими мыслями, постепенно сходя с ума. Это же место, где он переживает любовь ночью и эмоциональное опустошение днём.

Группа "fknl" была основана в 2023 году Даниелем, уроженцем Елгавы, который с детства стремился к музыке. Он начинал с синтезатора, позже освоил фортепиано, виолончель и пение, а в подростковом возрасте увлёкся рэпом и альтернативным роком. В 15 лет Мэд выступал с гастролирующим ансамблем, исполняя каверы, однако стремился к более тяжёлому звучанию. После школы он некоторое время жил и работал за границей, прежде чем вернуться в Латвию и сосредоточиться на творчестве. В том же 2023 году он основал fknl. Сегодня группа активно работает над дебютным альбомом и в 2025 году дошла до полуфинала шоу "Ir Talants!".

Сегодня Мэд преподаёт вокал детям и подросткам в музыкальной школе и параллельно продолжает развивать проект "fknl". Песня "Kerosene" войдёт в новый альбом группы, релиз которого запланирован на конец текущего года.

Как отмечает автор о новом альбоме, его тексты пронизаны болью, стремлением к свободе и отказом жить "тихо". Музыка "fknl" отражает сложный жизненный путь, внутреннюю стойкость и искреннюю любовь к людям и миру, а женские образы остаются одним из ключевых источников вдохновения.

#Латвия #культура #музыка #депрессия #творчество
