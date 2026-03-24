В Ватикане в ходе планового осмотра папской резиденции обнаружили картину Эль Греко «Спаситель» (около 1590–1595), которая долгое время была скрыта под более поздней подделкой. Реставраторы решили изучить работу и выяснили, что неизвестный фальсификатор нанес собственную версию «Спасителя» поверх оригинала. После реставрации авторский слой удалось восстановить.

Выполненная экспертами визуализация высокого разрешения позволила обнаружить под «Спасителем» еще две отвергнутые композиции. Одна перекликается с «Явлением Мадонны святому Лаврентию» (1577), другая напоминает «Святого Доминика в поклонении распятию» (около 1590). Четыре небольших отверстия у краев картины указывают на то, что работа, по всей видимости, служила частью переносного алтаря.

Картина попала в Ватикан в 1967 году: ее подарил Папе Павлу VI испанский чиновник и писатель Хосе Мария Санчес де Муньяин Хиль. Десятилетиями «Спаситель» находился в парадном зале Апостольского дворца, ни разу не проходив реставрационных исследований. Теперь работа вошла в экспозицию «Эль Греко в зеркале: два произведения в диалоге», открытую в Папском дворце Кастель-Гандольфо.