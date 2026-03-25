До сих пор не знаете, какие сериалы посмотреть? Тогда воспользуйтесь нашей подборкой на вечер. Мы собрали тройку, которые в своё время взорвали рейтинги. Они будут держать вас в напряжении до последней минуты.

“Наследники”

Это одна из самых громких драм последнего десятилетия, которую часто называют современной версией "Короля Лира" или "Гамлета", перенесённой в мир больших денег и медиакорпораций. Сюжет сосредоточен на семье Логана Роя, властного и жестокого патриарха, который управляет одним из крупнейших медиаконгломератов мира — Waystar Royco. Он оказался на пороге смерти, и его дети начинают борьбу за кресло руководителя компании. Трагедия показывает, как большие деньги разрушают доверие и любовь. Диалоги насыщены юмором и иронией по поводу жизни богачей.

“Стартап”

Сочетание финансового триллера и криминального приключения в захватывающую драму. Сюжет разворачивается в Майами. В центре — трое человек, которые договариваются о неожиданном сотрудничестве. Банкир Ник (Адам Броуди) оказывается в затруднительном положении после того, как его втянули в незаконные сделки; кубино-американская хакерша Иззи (Отмара Марреро) хотела изменить будущее благодаря идее с криптовалютой; гаитяно-американский лидер банды Рональд (Эди Гатеги) пожелал измениться ради своей семьи.

Сериал глубоко исследует, как далеко человек может зайти в своей лжи и где проходит грань между "благими намерениями" и настоящим преступлением. Это перекликается с вашим интересом к психологическим триллерам.

“Обитель лжи”

Дерзкая, циничная и чрезвычайно динамичная комедийная драма от Showtime, которая заглядывает за кулисы мира топ-менеджмента и консалтинга. Эта лента о манипуляциях и больших деньгах. Главный герой Марти Каан (Дон Чидл) — невероятно харизматичный, но абсолютно беспринципный консультант по управлению. Он со своими коллегами ездит по США, чтобы решать проблемы крупных корпораций. Марти очень умело использует разные методы ради подписания контрактов: от тонкой психологии и лести до откровенной лжи и грязных махинаций — лишь бы заключить контракт или “спасти” клиента.

Во время сериала Марти часто обращается к зрителям, чтобы объяснить различные сложные бизнес-термины. Компанию в сериале ему составляет Джинни (Кристен Белл). Вы будете наслаждаться офисными интригами, личной жизнью Мартина, у которого была бывшая жена-наркоманка.