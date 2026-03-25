После впечатляющего возвращения на сцену с исполнением «Hymne A L’Amour» Эдит Пиаф у подножия Эйфелева башня на открытии Олимпиады 2024 года, Селин Дион готовится к крупному камбэку в Париже.

La Presse сообщила, что старт кампании был ознаменован плакатами с названиями культовых песен Дион, таких как «Pour que tu m’aimes encore» и «Power of Love», размещёнными по всему городу.

Концерты пройдут этой осенью на арене Paris La Défense Arena, где ранее выступали Тейлор Свифт, The Rolling Stones и Кендрик Ламар. По информации La Presse, Дион даст по два концерта каждую неделю в сентябре и октябре на 40-тысячной площадке.

Изначально концерты планировались ещё в 2020 году в рамках тура Courage, но были перенесены из-за пандемии, а затем снова отложены из-за проблем со здоровьем певицы. В 2022 году Дион диагностировали синдромом жёсткого человека (Stiff Person Syndrome, SPS) — редкое неврологическое и аутоиммунное заболевание, вызывающее мышечную скованность и ограничивающим способность ходить и петь.

Борьба с болезнью была показана в документальном фильме 2024 года «I Am: Celine Dion», режиссёром которого стала Ирен Тейлор.