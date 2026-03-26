Латвийский дирижёр Andris Nelsons, художественный руководитель Boston Symphony Orchestra, оказался в центре скандала после решения оркестра не продлевать с ним контракт. Это вызвало резонанс не только среди музыкантов, но и в международном музыкальном сообществе.

Музыканты оркестра публично выступили против этого решения. Бывший скрипач оркестра Gerald Elias направил открытое письмо в The New York Times с просьбой его опубликовать, однако издание отказалось.

Что было в письме

В своём обращении Элиас утверждает, что публикация газеты содержит недостоверную информацию. В частности, он оспаривает тезис о том, что падение посещаемости концертов на 40% за последние 20 лет связано с Нельсонсом.

По его словам, причины лежат глубже:

после ухода Seiji Ozawa в 2002 году оркестр два года оставался без руководителя; затем пришёл James Levine, проработавший всего шесть лет; после этого снова был период без музыкального директора, пока не назначили Нельсонса.

Дополнительно ситуацию ухудшила пандемия COVID-19 в 2020 году, которая привела к резкому падению посещаемости концертов по всему миру. При этом после пандемии, по словам автора письма, посещаемость BSO заметно выросла, что свидетельствует о популярности Нельсонса.

Также Элиас опровергает утверждения о финансовых проблемах оркестра, указывая, что в отчёте за 2024 год значатся:

более 30 млн долларов чистых активов, почти 700 млн долларов в фондах.

Он считает, что истинные причины увольнения не озвучены и связаны с разногласиями в художественном видении будущего оркестра.

Контекст ситуации

Andris Nelsons дебютировал с оркестром в 2011 году в Carnegie Hall, а в 2013 году стал его музыкальным руководителем. Недавно он вместе с оркестром получил две премии Grammy Awards.

Решение не продлевать контракт стало неожиданностью. Руководство оркестра объяснило его тем, что стороны не сошлись во взглядах на будущее.

Музыкальный критик David Allen в статье для The New York Times назвал ситуацию «падением маэстро с трона» и связал её с перегрузкой современных музыкальных руководителей.