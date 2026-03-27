В Цесис возвращается Праздник пива

Культура &
Дата публикации: 27.03.2026
LETA
Изображение к статье: В Цесис возвращается Праздник пива

13 июня этого года Цесис вновь станет столицей латвийской пивной культуры – после более чем двадцатилетнего перерыва в город возвращается Праздник пива, который соберет профессионалов отрасли и гурманов со всей Латвии.

В 1990-х годах Праздник пива в честь национального напитка Латвии — пива — был одним из крупнейших праздников в Латвии и самым амбициозным событием в пивной индустрии. Возрождение Праздника — это дань уважения традициям города и его важной роли в развитии латвийской пивной культуры, а также создание современного и высококачественного формата мероприятия для нового поколения.

Главным событием Праздника пива станет конкурс, в котором шедевры латвийских пивоваров будут оцениваться в нескольких категориях. В сотрудничестве с популяризаторами пивной культуры из Латвийской ассоциации виноделов победителей определит компетентное жюри с участием сертифицированных пивных сомелье и экспертов отрасли. В свою очередь, победитель в номинации «Пивной король» будет определен по результатам голосования жюри и посетителей фестиваля, что позволит выделить как наиболее профессионально выдержанные сорта пива, так и самые популярные среди любителей пива.

На Празднике будет организована обширная дегустационная зона, где будут представлены как известные пивоварни, так и небольшие крафтовые. Посетители смогут познакомиться с различными вкусами пива, узнать больше о традициях пивоварения и встретиться с самими пивоварами.

Праздничную атмосферу создаст разнообразная развлекательная программа – рассказы о латвийских пивоварнях, выступления музыкантов, конкурсы, мастер-классы, выставка в старой пивоварне Цесиса и другие мероприятия. На территории фестиваля также будет расположена зона общественного питания со специально подобранными блюдами, которые дополнят и подчеркнут нюансы вкуса пива, а также ярмарка ремесленных изделий.

